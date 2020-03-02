|
Группа «Белтелекома» в «Вконтакте» рассылает рекламу лото. Не переходите по ссылке в сообщении
Источник материала: Tut.by
В Сети появились сообщения, что группу «Белтелеком» в «ВКонтакте» взломали. Подписчикам приходят странные сообщения, якобы «Белтелеком» проводит лотерею с призом от тысячи до миллиона рублей (скорее всего, имеются в виду российские, а не белорусские).
Разумеется, мы советуем не переходить по ссылке, указанной в сообщении.
В «Белтелекоме» подтвердили, что страница действительно была взломана, и добавили, что специалисты уже занимаются решением проблемы. Мы будем ждать официального комментария организации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом уже знают специалисты компании.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)