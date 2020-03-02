Источник материала: Myfin

Пенсионер потратил в аптеке 700 рублей, но не на лекарства

2 марта в одну из минских аптек сети «Добрыя лекi» обратился пенсионер с необычной просьбой. Мужчине нужен был 21 одинаковый набор косметики для женщин. Он пояснил, что проживает в одном из частных домов престарелых и решил удивить постоялиц. Петр Иванович вместе со своим другом регулярно посещают музыкальные и творческие вечера в своем пансионате. В прошлом году мужчины договорились, что следующий весенний праздник сделают самым запоминающимся для своих соседок. Деньги на подарки копили около года.



«Прежде чем попасть в аптеку, косметические средства проходят сертификацию, тестирование и клинические испытания. Аптечная косметика гипоаллергенна и не содержит вредных компонентов, а следовательно, она более безопасна и эффективна, – пояснили сотрудники сети «Добрыя лекi». – При этом, масла, крема, макси и шампуни обладают не только косметическим, но и дерматологическим эффектом, т.е. улучшают здоровье кожи и волос. До конца марта в аптеках «Добрыя лекi» и ADEL во всех городах Беларуси действуют 15-процентные скидки на всю косметику. Но, учитывая необычную историю и количество женщин, которых так хочется порадовать пенсионеру, сотрудники аптеки, в которую он обратился, решили сделать ему персональную скидку в 50%».

В итоге фармацевты помогли пенсионеру собрать 21 подарочный набор. В них вошли средства по уходу за волосами и возрастной кожей, лечебные кремы для рук и ног, а также маски для лица, шампуни и бальзамы для волос – все, что нужно, чтобы женщина смогла позаботиться о себе и почувствовать себя красивой.

Скидки 15% на всю косметику без исключения будут действовать в аптеках ADEL и «Добрыя лекі» во всех городах Беларуси в течение всего марта.