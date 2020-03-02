Renault представила электромобиль с изменяемыми габаритами

Источник материала: Tut.by

Концепт-кар Morphoz должен был стать главной премьерой Renault на автосалоне в Женеве, который на днях в итоге пришлось официально отменить . И хотя живьем эту машину на публике не покажут, ничто не мешает производителям представлять свои новинки online — и Renault не стала исключением.





Сегодня Renault полностью рассекретила SUV Morphoz, с помощью которого компания решила наглядно продемонстрировать гибкость своей новой модульной электрической платформы CMF-EV. Главная особенность Morphoz — возможность изменения общей длины кузова и колесной базы, а также внутреннего объема салона, мощности силовой установки и емкости тяговых батарей.





В режиме City длина Morphoz достигает 4,4 м, а колесная база — 2,73 м. В такой конфигурации предусмотрен 134-сильный электродвигатель и блок батарей емкостью 40 кВтч, которых должно хватить примерно на 400 км пробега. В режиме Travel длина машины увеличивается до 4,8 м, колесная база растягивается до 2,93 м, благодаря чему багажник становится вместительнее, а на заднем ряду — больше пространства для седоков. Впрочем, об особенностях механизма трансформации концепта Renault умалчивает.





Сообщается, что изменить пропорции Morphoz можно «нажатием кнопки» за считанные секунды, но при этом необходимо заехать на специальную станцию, где также будет установлена дополнительная батарея на 50 кВтч, увеличивающая дальность хода до 700 км.





Сиденье переднего пассажира в Morphoz разворачивается против хода движения, а продвинутая бортовая электроника позволяет задействовать полуавтономный режим движения (автопилот третьего уровня). А еще электрокар полностью интегрируется в «экосистему» современного человека — батарея Morphoz, например, может использоваться для питания домашних бытовых приборов.





Новое семейство электромобилей Renault на платформе CMF-EV должно появиться в 2022 году. По идее, первой моделью на новой архитектуре станет «паркетник» с внешностью в духе Morphoz.