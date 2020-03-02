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Стал известен состав сборной Беларуси на этап КМ по биатлону в Чехии
02.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав на седьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет 5-8 марта в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщили корреспонденту
Команду у мужчин представят Роман Елетнов, Антон Смольский, Сергей Бочарников и Никита Лобастов. У девушек за награды форума поборются
Стартуют соревнования 5 марта женским спринтом, 6 марта пройдет аналогичная гонка у мужчин. Эстафетами продолжатся состязания 7 марта. Завершится этап Кубка мира 8 марта масс-стартами.
Как сообщает чешское агентство СТК, из-за угрозы распространения коронавируса, состязания пройдут без зрителей на трибунах.
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Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав на седьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет 5-8 марта в Нове-Место-на-Мораве (Чехия),...
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