Стал известен состав сборной Беларуси на этап КМ по биатлону в Чехии

Источник материала: Вороновская газета





Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав на седьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет 5-8 марта в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

Команду у мужчин представят Роман Елетнов, Антон Смольский, Сергей Бочарников и Никита Лобастов. У девушек за награды форума поборются Ирина Кривко , Елена и Ирина Кручинкины, Анна Сола .

Стартуют соревнования 5 марта женским спринтом, 6 марта пройдет аналогичная гонка у мужчин. Эстафетами продолжатся состязания 7 марта. Завершится этап Кубка мира 8 марта масс-стартами.

Как сообщает чешское агентство СТК, из-за угрозы распространения коронавируса, состязания пройдут без зрителей на трибунах.

https://www.belta.by/