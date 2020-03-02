ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стал известен состав сборной Беларуси на этап КМ по биатлону в Чехии

02.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Стал известен состав сборной Беларуси на этап КМ по биатлону в Чехии

Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав на седьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет 5-8 марта в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

Команду у мужчин представят Роман Елетнов, Антон Смольский, Сергей Бочарников и Никита Лобастов. У девушек за награды форума поборются Ирина Кривко, Елена и Ирина Кручинкины, Анна Сола.

Стартуют соревнования 5 марта женским спринтом, 6 марта пройдет аналогичная гонка у мужчин. Эстафетами продолжатся состязания 7 марта. Завершится этап Кубка мира 8 марта масс-стартами.

Как сообщает чешское агентство СТК, из-за угрозы распространения коронавируса, состязания пройдут без зрителей на трибунах.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав на седьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет 5-8 марта в Нове-Место-на-Мораве (Чехия),...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси во вторник и среду – до +15
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика