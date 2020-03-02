ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пенсионер потратил в аптеке 700 рублей, но не на лекарства

02.03.2020 14:59 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

80-летний минчанин потратил в аптеке 700 рублей на шампуни и маски для лица. Таким образом пенсионер решил поздравить своих соседок по пансионату для престарелых, где проживает, с наступающим Международным женским днем.

2 марта в одну из минских аптек сети «Добрыя лекi» обратился пенсионер с необычной просьбой. Мужчине нужен был 21 одинаковый набор косметики для женщин. Он пояснил, что проживает в одном из частных домов престарелых и решил удивить постоялиц. Петр Иванович вместе со своим другом регулярно посещают музыкальные и творческие вечера в своем пансионате. В прошлом году мужчины договорились, что следующий весенний праздник сделают самым запоминающимся для своих соседок. Деньги на подарки копили около года.

«Прежде чем попасть в аптеку, косметические средства проходят сертификацию, тестирование и клинические испытания. Аптечная косметика гипоаллергенна и не содержит вредных компонентов, а следовательно, она более безопасна и эффективна, – пояснили сотрудники сети «Добрыя лекi». – При этом масла, крема, макси и шампуни обладают не только косметическим, но и дерматологическим эффектом, т.е. улучшают здоровье кожи и волос. До конца марта в аптеках «Добрыя лекi» и ADEL во всех городах Беларуси действуют 15-процентные скидки на всю косметику. Но, учитывая необычную историю и количество женщин, которых так хочется порадовать пенсионеру, сотрудники аптеки, в которую он обратился, решили сделать ему персональную скидку в 50%».

В итоге фармацевты помогли пенсионеру собрать 21 подарочный набор. В них вошли средства по уходу за волосами и возрастной кожей, лечебные кремы для рук и ног, а также маски для лица, шампуни и бальзамы для волос – все, что нужно, чтобы женщина смогла позаботиться о себе и почувствовать себя красивой.

Скидки 15% на всю косметику без исключения будут действовать в аптеках ADEL и «Добрыя лекі» во всех городах Беларуси в течение всего марта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
80-летний минчанин потратил в аптеке 700 рублей на шампуни и маски для лица. Таким образом пенсионер решил поздравить своих соседок по пансионату для престарелых, где...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси во вторник и среду – до +15
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика