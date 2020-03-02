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В Беларуси во вторник и среду – до +15
Источник материала: БДГ
Дожди и до +16 прогнозируют синоптики 2 и 4 марта в Беларуси.
По данным Белгидрометцентра, во вторник, 3 марта, в стране будет облачная погода с прояснениями. В ночное и утреннее время ожидаются небольшие дожди, слабый туман.
Температура воздуха ночью ожидается до +5, днем – до +15 градусов.
В среду, 4 марта, станет еще теплее, до +16 градусов. Ветер южный, днем по западной половине с переходом на северо-западный умеренный.
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Дожди и до +16 прогнозируют синоптики 2 и 4 марта в Беларуси. По данным Белгидрометцентра, во вторник, 3 марта, в стране будет облачная погода с прояснениями. В ночное и...
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