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В Беларуси во вторник и среду – до +15

02.03.2020 14:56 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дожди и до +16 прогнозируют синоптики 2 и 4 марта в Беларуси.

По данным Белгидрометцентра, во вторник, 3 марта, в стране будет облачная погода с прояснениями. В ночное и утреннее время ожидаются небольшие дожди, слабый туман.

Температура воздуха ночью ожидается до +5, днем – до +15 градусов.

В среду, 4 марта, станет еще теплее, до +16 градусов. Ветер южный, днем по западной половине с переходом на северо-западный умеренный.

 
 
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Дожди и до +16 прогнозируют синоптики 2 и 4 марта в Беларуси. По данным Белгидрометцентра, во вторник, 3 марта, в стране будет облачная погода с прояснениями. В ночное и...
 
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