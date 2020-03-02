В Беларуси во вторник и среду – до +15

Дожди и до +16 прогнозируют синоптики 2 и 4 марта в Беларуси.

По данным Белгидрометцентра, во вторник, 3 марта, в стране будет облачная погода с прояснениями. В ночное и утреннее время ожидаются небольшие дожди, слабый туман.

Температура воздуха ночью ожидается до +5, днем – до +15 градусов.

В среду, 4 марта, станет еще теплее, до +16 градусов. Ветер южный, днем по западной половине с переходом на северо-западный умеренный.