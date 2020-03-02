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Новости экономики за 02.03.2020

02.03.2020 18:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько нефти в марте поступит на наши НПЗ? Почему выловленная в эти дни щука может больно ударить по карману, и как международные эксперты оценивают кредитный портфель Беларуси? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Бюджет Беларуси в начале 2020 года исполняется со значительным профицитом. В Министерстве финансов сообщили, что в январе доходы превысили расходы почти на 1 миллиард рублей. В бюджет за это время поступило около 2,5 миллиарда или примерно 10 % годового плана.

Израсходовали только 1,5 миллиарда. Основной статьей расходов стала социальная сфера. На образование, здравоохранение, спорт культуру и тому подобное потрачено более 1 миллиарда рублей.

Новости экономики за 02.03.2020

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Сколько нефти в марте поступит на наши НПЗ? Почему выловленная в эти дни щука может больно ударить по карману, и как международные эксперты...
 
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