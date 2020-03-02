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Moody’s подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне В3
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Агентство Moody's подтвердило рейтинги нашей страны на уровне В3 со «стабильным» прогнозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пресс-релизе говорится, что решение основано на относительно высоком благосостоянии Беларуси, которое поддерживает устойчивость экономики к потрясениям. Также эксперты отмечают умеренное бремя государственного долга, усилия по укреплению денежно-кредитной политики и независимости Нацбанка.
Moody's наряду со Standard and Poor’s и Fitch Ratings входит в так называемую большую тройку международных рейтинговых агентств, которые занимаются исследованием и анализом рисков. Присвоенные ими рейтинги являются основой для принятия инвестиционных решений.
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Новости Беларуси. Агентство Moody's подтвердило рейтинги нашей страны на уровне В3 со «стабильным» прогнозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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