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Присоединили лоджию и «спрятали» санузлы и кладовку. Оригинальный интерьер в минской новостройке

02.03.2020 18:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Архитектурная студия ZROBYM architects недавно закончила трудиться над современным интерьером большой квартиры в минской новостройке. На 95 «квадратах» они спроектировали пространство, в котором есть большая гостиная, совмещенная с кухней, детская комната, два санузла, спальня с гардеробом и кладовая. Также им удалось объединить жилую часть квартиры с лоджией. Что из этого получилось, смотрите в свежем видеообзоре на канале студии.

Изначально в квартире не было перегородок, благодаря чему архитекторы смогли учесть все пожелания заказчика и создать нестандартную планировку на 95 «квадратах».

Руководители студии Андрусь Bezdar и Алексей Кораблев в видеообзоре рассказывают, что их целью было сделать максимально открытое пространство: объединить кухню, гостиную и входную зону. Также им удалось присоединить и лоджию, благодаря чему из больших окон кухни и гостиной теперь открывается панорамный вид.


Чтобы создать легкость в этом пространстве, архитекторы постарались сгладить углы в интерьере: например пояс плитки, который проходит от входной зоны до кухни имеет радиусные сглаживания.


При входе все двери и гардеробные шкафы объединены в один фрейм в металлическом каркасе, чтобы разные по функциональному назначению помещения объединить в одну четкую композицию и достичь единого дизайна. Благодаря этому решению вместо нескольких дверей напротив входа мы видим зеркальную стену. На самом деле это двери гардеробной, которые нестандартно открываются — гармошкой, что позволяет сохранить место в коридоре и в открытом состоянии никому не мешают.


Стоит отметить, что второстепенные помещения, такие как санузел и кладовка, дизайнеры интерьера «спрятали» за дверями-невидимками, которые, в свою очередь, интегрировали в стеллажи. С первого взгляда и не понять, что в этих стеллажах есть проход в другое пространство.


Пространство получило современный оригинальный интерьер, в котором все предметы мебели изготовлены под заказ.


— Мы создали не просто пространство с предметами, мы создали каждый предмет в интерьере, сделали его уникальным, — говорит Андрусь. — Мы не смогли найти в мебельных брендах линейку мебели, которая могла бы пройти общим стилистическим приемом через всю квартиру. Поэтому мы ее создали сами.

При этом в интерьере использовались достаточно простые и лаконичные материалы: настоящее дерево, фанера. В дизайне преобладает монохромная палитра белого и черного цветов, которая придает интерьеру архитектурные качества. Плюс акварельные оттенки синего и зеленого тонов.

У каждой комнаты свой характер. В гостиной больше текстиля, и это делает ее более домашней, более уютной, и в ней хочется проводить время.

Кухня стерильно чистая, здесь много белого цвета и простых плоскостей.


В детской использовали много фанеры — на стенах, для зашивки радиаторов. Она является нейтральным фоном для всей комнаты. В отделке много материала, который трудно «убить» и легко почистить. Мебель здесь простая, так как ребенок растет и ее нужно будет менять по возрасту.



Спальня родителей — это история больше про минимализм. Это место, где человек отдыхает. Здесь нет перегруза деталями, визуального шума. Это то место, где хочется поспать.




В санузле другое решение: здесь уже больше стекла и полированного металла.


 

 
 
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