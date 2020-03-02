Возьмет ли доллар отметку в 2,4 рубля и что будет с евро. Прогноз по курсу валют на март

Источник материала: Виртуальный Брест

В феврале курс доллара переступил четырехлетний максимум и уверенно пошел вперед. Евро не отставал от американца и укрепился по отношению к белорусскому рублю почти на 5%. В аутсайдерах оказался российский рубль. Он просел на 1,5%. FINANCE.TUT.BY спросил у экспертов, по какому сценарию будут развиваться события на валютном рынке в марте и что может повлиять на их ход.

Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«В ближайший месяц судьбу мировых рынков по-прежнему будет определять эпидемия коронавируса»

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отмечает, что в феврале рынки штормило в первую очередь из-за эпидемии коронавируса.

— И если эта эпидемия широко влияла на рынки уже с января, то основной тренд февраля, его второй половины — это выход эпидемии широко за пределы континентального Китая. Выразилось это в падении рынка акций, заметного снижения стоимости сырья, включая нефть, падении многих валют развивающихся стран, — перечисляет аналитик. — Если говорить о паре евро/доллар, интересно, что за месяц она практически не изменилась: как и в первых числах, в последних находилась на уровне чуть выше 1,10. Хотя в середине февраля было падение ниже чем 1,08 доллара за евро.

Вадим Иосуб говорит, что сильно падала нефть. В минувшую пятницу она опускалась ниже отметки 50 долларов за баррель марки Brent — это минимальное значение с лета 2017 года.

— Результатом падения нефти стало сильное снижение российского рубля к иностранным валютам. Доллар за месяц подорожал с 63 до 67 российских рублей, или на 6,4%. Евро к российскому вырос с 69,4 до 73,9, или на 6,5%. В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел. Доллар вырос на 4,74%, евро — на 4,83%, российский рубль подешевел на 1,54%, — говорит аналитик. — Рост доллара и евро в данном случае перевесили падение российского рубля. Корзина в целом подорожала на 1,57%.

По мнению Вадима Иосуба, в ближайший месяц судьбу мировых рынков по-прежнему будет определять эпидемия коронавируса. Что касается российского рубля и, как следствие, белорусского, их курсы во многом будет определять цена на нефть.

— В конце текущей недели должна состояться встреча министров энергетики в формате ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти. — Прим. авт.) плюс. С этой встречей связана большая неопределенность. Технический комитет ОПЕК рекомендовал министрам сделать дополнительное сокращение добычи нефти, это к уже имеющемуся, чтобы поддержать цены на нее. При этом не очень понятна позиция России. С одной стороны, она декларирует, что всецело хочет сотрудничать с ОПЕК, с другой — до сегодня неясно, согласится Россия на дополнительное сокращение или нет. Тут звучит риторика, что не надо преувеличивать влияние коронавируса на цены, давайте понаблюдаем.

«Если дополнительного сокращения добычи нефти не будет, то, вероятно, цена на нее дальше пойдет вниз. Вместе с ней отправится вниз и российский рубль. Это приведет к тому, что доллар и евро продолжат дорожать по отношению к белорусскому рублю», — считает эксперт.

— Кроме того, на ситуацию в нашей стране продолжит влиять неопределенность с поставками нефти. Неясно, в каких объемах она у нас будет в марте. Заявлены поставки от пяти российских компаний, но о трех из них вообще ничего неизвестно, какие запланированы объемы. Очевидно, что в ситуации с продолжением эпидемии коронавируса не стоит рассчитывать на скорейшее подписание контрактов с Китаем на поставку калийных удобрений, — говорит аналитик. — В такой неблагоприятной ситуации доллар может за месяц подорожать до 2,35 рубля, евро — до 2,59, а российский рубль может снизиться с текущих позиций до 3,29 за 100 российских.

«Опасение вызывает снижение роста экономики в азиатском регионе»

Директор компании «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин также считает, что главным событием на финансовых рынках в феврале был коронавирус.

— Опасение вызывает снижение роста экономики в азиатском регионе, в частности в Китае — крупнейшем локомотиве Азии, да и, по сути, во всем мире сейчас. Вместе с этим падают цены на ресурсы, в том числе и на нефть, — говорит Александр Сабодин. — В связке с нефтью идет и российский рубль, а за ним и белорусский. В таких ситуациях растет доллар, падают валюты развивающихся стран, к которым относится и белорусский рубль.

Эксперт говорит, что сейчас есть все основания полагать, что доллар продолжит укрепляться к белорусскому рублю.

— Но по этому поводу не стоит паниковать, — считает эксперт. — Внешняя конъюнктура такова, что в марте доллар может подняться до отметки 2,30−2,40 рубля. Евро, как и доллар, будет расти. Он может подняться примерно на 2% к текущему курсу — до 2,53 — 2,55, — прогнозирует эксперт. — Аутсайдером будет выступать российский рубль. Единственное, что страны ОПЕК пытаются договориться о сокращении квот на добычу нефти. Все понимают, что коронавирус очень плохо влияет на цены на нефть, она за несколько недель упала в цене на 20 долларов за баррель. Сейчас идут переговоры. Если ОПЕК выступят консолидированным фронтом, цены на нефть могут выровняться. За ними и российский рубль. В противном случае он останется на прежнем уровне или продолжит падение.

Александр Сабодин говорит, что ситуация на валютном рынке исправится вместе с решением вопроса с коронавирусом — найдут лекарство, перестанут умирать люди, покажет рост экономика Китая. «После этого велика вероятность, что белорусский рубль частично отыграет свои позиции», — считает эксперт.