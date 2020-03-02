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Не могли пройти мимо. Как американская семья спасла бездомного щенка в Слуцке

02.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город



    Фото со страницы Ирины в instagram

Ирина с 2003 года живёт в США. Недавняя поездка к родственникам в Слуцк изменила жизнь не только американской семьи, но и бездомного щенка, найденного на парковке у магазина.

Ирина рассказала, что в Слуцке живут её многочисленные родственники по линии отца, к ним в начале июля прошлого года девушка вместе со своей семьёй и приехала  погостить.

На обратном пути решили заехать в "Евроопт" на улице М. Богдановича, чтобы купить подарки родственникам.

На парковке мы заметили беспородного щенка, — рассказывает девушка. — Это была первая встреча семьи с бездомным животным и, конечно, мой американский муж Тейлор, я и дети не могли пройти мимо.

Для гостей из Америки стало непонятным, как щенок оказался на улице. Они предположили, что хозяин животного находится среди торговцев овощами, которые стояли рядом с магазином. Только Ирина объяснила мужу и детям, что это обычная картина в Беларуси: щенки рождаются у бездомных собак, которые так и остаются жить на улице. Такая новость привела в замешательство Тейлора.

Когда выяснилось, что щенок действительно ничей, дочери просили взять его себе. Родители согласились. Девочку назвали Люси.

Продуктовая корзина семьи в тот день дополнилась пакетом корма для собак и специальными пелёнками для животных. По дороге в Минск малышку записали на приём к ветеринару - оказалось, что щенку около 2-3 месяцев, развитие и здоровье Люси были в норме.

Встречу с собакой и первые её моменты в новой семье девушка засняла на видео.  

"Мы спасаем уличного щенка в белорусском городе Слуцк", — так назвала девушка видео, которое разместила на своём YoutTube-канале. 

В описании под роликом Ирина написала: "Поездка в гости к родственникам в маленький белорусский городок закончилась тем, что мы спасли уличного щенка. Она была такой медлительной, маленькой, выглядела печальной, усталой и покинутой. Мы нашли ее лежащей на парковке перед продуктовым магазином. Мы назвали ее Люси". 

Американца, который комментировал видео на YouTube, ситуация тоже удивила. Он предположил, что щенок просто отбился от стаи или его подбросили люди. А ещё его смутила очень низка стоимость услуг ветеринарного врача. Тем не менее, история спасения щенка вызвала неподдельный восторг у комментатора. 

Сейчас Ирина с мужем и двумя дочерьми переехали из американского Сиетла в Минск. Люси с первых дней стала полноценным членом семьи и теперь живёт с ними.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Ирина с 2003 года живёт в Америке. Недавняя поездка к родственникам в Слуцк изменила жизнь не только её американской семьи, но и бездомного щенка, которого они нашли...
 
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