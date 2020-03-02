Назван победитель конкурса «Автомобиль года» в Европе

Источник материала: Tut.by

По традиции за день до начала Женевского автосалона называют победителя престижного европейского конкурса Car of the Year. В этот раз сама выставка была отменена из-за распространяющегося коронавируса, но церемония награждения COTY прошла по графику, хотя и за закрытыми дверями и без присутствия журналистов.





Напомним, что по правилам конкурса в число претендентов на звание «Автомобиль года» могут попасть новые или основательно модернизированные модели, которые поступят в продажу в течение 12 месяцев до даты оглашения победителя на рынки как минимум пяти европейских стран. В октябре 2019 года был сформирован первоначальный список из 35 претендентов, после чего в ноябре организаторы озвучили шорт-лист из семи финалистов. В ходе финального голосования каждый из членов жюри (сейчас это 58 журналистов из 23 стран) оценивает минимум пять моделей из окончательного списка, распределяя 25 баллов между наиболее достойными машинами.





На этот раз призером стал французский ситикар Peugeot 208 , в гамме которого есть версии как с традиционными ДВС, так и электрическая модификация. Хетчбэк заработал 281 балл, опередив в итоге два электрокара — Tesla Model 3 (242 балла) и Porsche Taycan (222 балла). За 56 лет проведения конкурса это уже шестой трофей в копилке Peugeot — ранее победителями становились 504 (1969 год), 405 (1988 год), 307 (2002 год), 308 (2014 год) и 3008 (2017 год).





С момента начала продаж нового Peugeot 208 в Европе в октябре прошлого года его заказали уже 110 тысяч покупателей (15% из этого числа это электрическая версия). Напомним, что в прошлом году триумфатором европейского конкурса Car of the Year стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace .