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Назван победитель конкурса «Автомобиль года» в Европе
Источник материала: Tut.by
По традиции за день до начала Женевского автосалона называют победителя престижного европейского конкурса Car of the Year. В этот раз сама выставка была отменена из-за распространяющегося коронавируса, но церемония награждения COTY прошла по графику, хотя и за закрытыми дверями и без присутствия журналистов.
Напомним, что по правилам конкурса в число претендентов на звание «Автомобиль года» могут попасть новые или основательно модернизированные модели, которые поступят в продажу в течение 12 месяцев до даты оглашения победителя на рынки как минимум пяти европейских стран. В октябре 2019 года был сформирован первоначальный список из 35 претендентов, после чего в ноябре организаторы озвучили
На этот раз призером стал французский ситикар
С момента начала продаж нового Peugeot 208 в Европе в октябре прошлого года его заказали уже 110 тысяч покупателей (15% из этого числа это электрическая версия). Напомним, что в прошлом году триумфатором европейского конкурса Car of the Year стал электрический кроссовер
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По традиции за день до начала Женевского автосалона называют победителя европейского конкурса Car of the Year. В этот раз выставка была отменена, но церемония...
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