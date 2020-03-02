А вот в многоборье белоруске отличиться не удалось. Екатерина Галкина расположилась на девятом месте. Весь пьедестал заняли российские девушки – Арина Аверина, Лала Крамаренко и Екатерина Селезнева.
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Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала «серебро» Гран-при в Эстонии
02.03.2020 19:05 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
А вот в многоборье белоруске отличиться не удалось. Екатерина Галкина расположилась на девятом месте. Весь пьедестал заняли российские девушки – Арина Аверина, Лала Крамаренко и Екатерина Селезнева.
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Белоруска отличилась в упражнениях с обручем.
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