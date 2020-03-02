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Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала «серебро» Гран-при в Эстонии

02.03.2020 19:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала «серебро» Гран-при в Эстонии
Фото из открытых источников

Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала «серебро» Гран-при в Эстонии Белорусские грации выиграли два «серебра» на этапе Гран-при в Москве
В Тарту состоялся турнир серии Гран-при по художественной гимнастике. Белорусская спортсменка Екатерина Галкина стала второй в упражнениях с обручем. Наша грация пропустила вперед лишь россиянку Арину Аверину.

А вот в многоборье белоруске отличиться не удалось. Екатерина Галкина расположилась на девятом месте. Весь пьедестал заняли российские девушки – Арина Аверина, Лала Крамаренко и Екатерина Селезнева.

 
 
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