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За 20 секунд можно уберечь себя от инфекций. Врачи-эпидемиологи рассказали о правилах «здоровой безопастности»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Профилактическую акцию «Чистые руки» организовали в Крупском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Работники районного центра гигиены и эпидемиологии еженедельно проводят встречи и лекции, где вспоминают правила «здоровой безопасности». Цель – донести, насколько важно мыть руки с мылом и к чему может привести нарушение гигиены. Как отмечают врачи, даже не все взрослые знают, что существует шесть этапов мытья рук. Но за 20 секунд можно уберечь себя от инфекций, которые передаются через грязные руки.
Максим Францкевич, учащийся Крупской районной гимназии:
Виктория Лейченок, врач-эпидемиолог Крупского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Чистая акция продлится до конца марта.
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За 20 секунд можно уберечь себя от инфекций. Врачи-эпидемиологи рассказали о правилах «здоровой безопастности»
Новости Беларуси. Профилактическую акцию «Чистые руки» организовали в Крупском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Три случая коронавируса...
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