ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Часы в виде арфы и советский секундомер. В Молодечно прошла выставка часов учителей и учеников школы

02.03.2020 20:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 100 экспонатов представили на выставке часов в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Часы в виде арфы и советский секундомер. В Молодечно прошла выставка часов учителей и учеников школы

Экспозиция разместилась в музее средней школы № 1. Все экспонаты – из личных коллекций учителей и учеников заведения. Многим часами не одно десятилетие.

Часы в виде арфы и советский секундомер. В Молодечно прошла выставка часов учителей и учеников школы

Подробности смотрите в видеоматериале Вероники Сайко.

Часы в виде арфы и советский секундомер. В Молодечно прошла выставка часов учителей и учеников школы

Люди в материале: Вероника Сайко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Более 100 экспонатов представили на выставке часов в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Экспозиция разместилась в музее средней...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заложников на Филиппинах освободили. Полиция задержала подозреваемого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика