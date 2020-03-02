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Часы в виде арфы и советский секундомер. В Молодечно прошла выставка часов учителей и учеников школы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 100 экспонатов представили на выставке часов в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Экспозиция разместилась в музее средней школы № 1. Все экспонаты – из личных коллекций учителей и учеников заведения. Многим часами не одно десятилетие.
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Часы в виде арфы и советский секундомер. В Молодечно прошла выставка часов учителей и учеников школы
Новости Беларуси. Более 100 экспонатов представили на выставке часов в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Экспозиция разместилась в музее средней...
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