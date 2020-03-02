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Шесть с половиной минут беспредела. В Сети появилось видео очень опасной езды по столичным дорогам

02.03.2020 21:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сумасшедшие скорости, «шашечки», езда по встречке и на красный — все это в видео, которое 2 марта появилось на YouTube-канале MAJORKA.

Видео: MAJORKA BEL

Все происходит в темное время суток на МКАД и центральных проспектах столицы. На записи видно, как молодые люди на BMW и Mercedes на высокой скорости, игнорируя все правила, гоняют по Минску. Угроза для других участников движения — реальная.

 — Вы долго ждали этого, поэтому получите и распишитесь. Жду максимальной поддержки, лайков и подписок на наше творение. Хейтеры гуляйте лесом, — написал автор записи.

Анонсировано видео был в одноименном Instagram-аккаунте, который называет себя самым скандальным в стране. Здесь размещают видео грубейших нарушений ПДД на дорогих автомобилях.

 
Теги: Минск
 
 
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Действия происходят в темное время суток на МКАД и центральных проспектах столицы.
 
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