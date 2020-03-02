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Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От ремонтного сервиса до разработки месторождений под ключ – белорусские нефтяники активно развивают международные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в России в этом году наши специалисты впервые в истории добудут миллион тонн углеводородов в нефтяном эквиваленте. На полную мощность в 2020-м заработает и эквадорский проект – рекордные 160 тысяч тонн планируется добыть на месторождении Армадильо.
Нефтяной сервис в России сейчас называют рынком возможностей. Нефтекомпании активно вкладывают в ремонт скважин и стараются выжать максимум из действующих месторождений. К 2024 году объем нефтесервисных услуг достигнет рекордных 27 миллиардов долларов. Возможность заработать на традиционном для себя рынке не упускают и белорусы.
Денис Воробьев, заместитель генерального директора ГПО «Белоруснефть»:
Весь спектр белорусского нефтесервиса сегодня востребован и в Украине. Причем на то, чтобы завоевать здесь репутацию, белорусам понадобилось всего несколько лет.
Денис Воробьев:
Уверенно развивается белорусский нефтяной проект и в Эквадоре. На месторождении Армадильо белорусы инфраструктуру для нефтедобычи создавали с нуля.
Андрей Бохан, начальник управления внешнеэкономической деятельности ГПО «Белоруснефть»:
Индия – еще один освоенный регион дальней дуги. Здесь белорусские нефтяники оказывают научно-исследовательские услуги.
Александр Добриян, корреспондент:
Нынешний проект с крупнейшей индийской нефтяной компанией уже третий за последние несколько лет.
Алексей Кудряшов, заместитель директора института БелНИПИнефть:
Активная работа на внешних рынках – это не только имидж, но и ощутимый экономический эффект. В 2020 году почти каждая вторая тонна углеводородов, добытая белорусскими нефтяниками, будет добыта за пределами Синеокой.
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Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?
Новости Беларуси. От ремонтного сервиса до разработки месторождений под ключ – белорусские нефтяники активно развивают международные проекты, сообщили в...
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