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Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

02.03.2020 22:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От ремонтного сервиса до разработки месторождений под ключ – белорусские нефтяники активно развивают международные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

Только в России в этом году наши специалисты впервые в истории добудут миллион тонн углеводородов в нефтяном эквиваленте. На полную мощность в 2020-м заработает и эквадорский проект – рекордные 160 тысяч тонн планируется добыть на месторождении Армадильо.

О перспективных рынках для белорусских технологий материал Александра Добрияна.

Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

Нефтяной сервис в России сейчас называют рынком возможностей. Нефтекомпании активно вкладывают в ремонт скважин и стараются выжать максимум из действующих месторождений. К 2024 году объем нефтесервисных услуг достигнет рекордных 27 миллиардов долларов. Возможность заработать на традиционном для себя рынке не упускают и белорусы.

Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

Денис Воробьев, заместитель генерального директора ГПО «Белоруснефть»:
Рынок России перспективен. Видим дальнейшее развитие и выстраиваем сегодня на нем определенную стратегию с точки зрения усиления нашего присутствия.

Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

Весь спектр белорусского нефтесервиса сегодня востребован и в Украине. Причем на то, чтобы завоевать здесь репутацию, белорусам понадобилось всего несколько лет.

Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

Денис Воробьев: 
Мы чувствуем себя на этом рынке уверено. Мы подтвердили сегодня свою технические квалификацию и соответствие, оснащенность. Заказчики это видят и зачастую приглашают нас в тендеры, которые не публикуются на общих основаниях. Соответственно, в этих тендерах участвуем и даже побеждаем, забираем тот объем, который традиционно забирали украинские компании.

Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

Уверенно развивается белорусский нефтяной проект и в Эквадоре. На месторождении Армадильо белорусы инфраструктуру для нефтедобычи создавали с нуля.

Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

Андрей Бохан, начальник управления внешнеэкономической деятельности ГПО «Белоруснефть»: 
Мы уже несколько лет развиваем наш добычной проект в Эквадоре. Последние пару лет каждый последующий год добываем все больше и больше. Если в 2019-м добыли 135 тысяч тонн нефти, то в 2020-м рассчитываем не меньше 160 тысяч тонн нефти в этой стране.

Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

Индия – еще один освоенный регион дальней дуги. Здесь белорусские нефтяники оказывают научно-исследовательские услуги.

Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

Александр Добриян, корреспондент:
В Гомельской лаборатории БелНИПИнефть недра индийской земли. Керны с шесть разных месторождений. Для каждого из них белорусским ученым предстоит найти свой рецепт эффективной добычи черного золота.

Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

Нынешний проект с крупнейшей индийской нефтяной компанией уже третий за последние несколько лет.

Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

Алексей Кудряшов, заместитель директора института БелНИПИнефть:
В рамках этого контракта задача заключается в подборе необходимой композиции, присадки к воде, которая увеличит коэффициент вытеснения нефти из породы.

Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

Активная работа на внешних рынках – это не только имидж, но и ощутимый экономический эффект. В 2020 году почти каждая вторая тонна углеводородов, добытая белорусскими нефтяниками, будет добыта за пределами Синеокой.

Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?

Люди в материале: Денис Воробьёв, Андрей Бохан, Александр Добриян, Алексей Кудряшов

 
 
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Новости Беларуси. От ремонтного сервиса до разработки месторождений под ключ – белорусские нефтяники активно развивают международные проекты, сообщили в...
 
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