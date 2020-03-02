В ЕРИП предупредили о возможных временных сбоях в работе системы из-за внеплановых работ

Источник материала: Tut.by

В ЕРИП предупредили , что в ночь с понедельника на вторник, 3 марта, возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением внеплановых работ по обновлению программного обеспечения автоматизированной информационной системы «Расчет».





— В связи с проведением внеплановых работ по обновлению программного обеспечения АИС «Расчет» 03.03.2020, в период с 05.30 до 07.00, доступ к АИС «Расчет» будет недоступен.

Напомним, ранее появилась возможность делать новые платежи через ЕРИП. К примеру, теперь охотники, которые состоят в Белорусском обществе охотников и рыболовов, могут оплатить взносы с помощью телефона или компьютера.

ЕРИП также с 3 февраля снизил для организаций размер комиссии за прием платежей по «E-POS» — сервису по оплате по QR-кодам. Этот сервис позволяет оплачивать товары и услуги банковской картой или через мобильный банкинг через ЕРИП по QR-коду.