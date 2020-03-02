ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЕРИП предупредили о возможных временных сбоях в работе системы из-за внеплановых работ

02.03.2020 22:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В ЕРИП предупредили, что в ночь с понедельника на вторник, 3 марта, возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением внеплановых работ по обновлению программного обеспечения автоматизированной информационной системы «Расчет».


— В связи с проведением внеплановых работ по обновлению программного обеспечения АИС «Расчет» 03.03.2020, в период с 05.30 до 07.00, доступ к АИС «Расчет» будет недоступен.

Напомним, ранее появилась возможность делать новые платежи через ЕРИП. К примеру, теперь охотники, которые состоят в Белорусском обществе охотников и рыболовов, могут оплатить взносы с помощью телефона или компьютера.

ЕРИП также с 3 февраля снизил для организаций размер комиссии за прием платежей по «E-POS» — сервису по оплате по QR-кодам. Этот сервис позволяет оплачивать товары и услуги банковской картой или через мобильный банкинг через ЕРИП по QR-коду.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ЕРИП предупредили, что в ночь с понедельника на вторник, 3 марта, возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением внеплановых работ по обновлению...
 
Новости дня
Новости разные
 
Каждая вторая тонна добыта за границей. Почему белорусских нефтяников высоко ценят и в каких странах они работают?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика