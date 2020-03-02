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В ЕРИП предупредили о возможных временных сбоях в работе системы из-за внеплановых работ
Источник материала: Tut.by
В ЕРИП
— В связи с проведением внеплановых работ по обновлению программного обеспечения АИС «Расчет» 03.03.2020, в период с 05.30 до 07.00, доступ к АИС «Расчет» будет недоступен.
Напомним, ранее
ЕРИП также с 3 февраля
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В ЕРИП предупредили, что в ночь с понедельника на вторник, 3 марта, возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением внеплановых работ по обновлению...
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