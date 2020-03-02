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Товарооборот между Беларусью и Казахстаном в 2020 году превысит миллиард долларов

02.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В этом году товарооборот между Беларусью и Казахстаном превысит миллиард долларов. Об этом заявили в Минске, на деловом форуме двух стран, передает «МИР 24».

Сейчас в Казахстане работают свыше двухсот компаний с белорусским капиталом. Действуют несколько сборочных производств. Всего стороны реализуют девять крупных совместных проектов.

«Промышленная кооперация является перспективной точкой роста. В Казахстане производятся автомобили, в Беларуси производятся тракторы. Здесь есть интересная точка роста. Например, тракторы в Казахстане собираются под брендом «Есиль», и мы могли бы поставлять тракторы на рынок центрально-азиатских государств. То же самое можно делать с автомобилями на рынке Беларуси. Для нас Беларусь – прямое окно выхода на рынки восточной Европы», – сказал вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев.

«Целый ряд ниш у нас оказался до конца не задействованным: это по продуктам питания, по логистике, по нефтехимии, деревообработке. Очень интересное направление, которое, я думаю, в этом году даст первые результаты, – это сотрудничество по инновационным технологиям, научно-техническое наше сотрудничество. Вы знаете, академия наук имеет соглашение, в том числе и по космической тематике с казахстанскими партнерами. Это тоже солидная прибавка», – отметил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

В составе казахстанской делегации – представители машиностроения, лесной и текстильной отраслей. По итогам переговоров стороны подписали контракты на 200 миллионов долларов.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске открылся деловой форум двух стран. По итогам переговоров стороны подписали контракты на 200 миллионов долларов.
 
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