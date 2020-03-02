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Товарооборот между Беларусью и Казахстаном в 2020 году превысит миллиард долларов
02.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В этом году товарооборот между Беларусью и Казахстаном превысит миллиард долларов. Об этом заявили в Минске, на деловом форуме двух стран, передает «МИР 24».
Сейчас в Казахстане работают свыше двухсот компаний с белорусским капиталом. Действуют несколько сборочных производств. Всего стороны реализуют девять крупных совместных проектов.
В составе казахстанской делегации – представители машиностроения, лесной и текстильной отраслей. По итогам переговоров стороны подписали контракты на 200 миллионов долларов.
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В Минске открылся деловой форум двух стран. По итогам переговоров стороны подписали контракты на 200 миллионов долларов.
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