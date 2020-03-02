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«Впервые в жизни придётся посмотреть «Евровидение». Группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

02.03.2020 23:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Вечером 2 марта стало известно, кто представит Россию на международном конкурсе «Евровидение-2020». Имя исполнителя было объявлено в новостях на Первом канале. Ведущий программы Кирилл Клейменов объявил, что «Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга».

«Впервые в жизни придётся посмотреть «Евровидение». Группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

Источник фото: vk.com/littlebigband

С какой композицией группа выйдет на евровизийную сцену в Роттердаме пока неизвестно. Премьера назначена на ближайшие дни.

«Впервые в жизни придётся посмотреть «Евровидение». Группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

Источник фото: vk.com/littlebigband

Однако фанаты группы уже заявили: «Впервые в жизни придется посмотреть «Евровидение». Даже если и не победите, то это шоу люди запомнят навсегда». Судя по реакции в социальных сетях, такой выбор стал полной неожиданностью. Меньше чем за час в пабликах, посвященных конкурсу, и на официальных страницах группы появилось несколько тысяч комментариев.

«Впервые в жизни придётся посмотреть «Евровидение». Группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

Источник фото: vk.com/littlebigband

Вокалист группы Илья Прусикин в интервью Первому каналу рассказал, что коллектив никогда бы не подумал, «что нам выпадет шанс представить Россию на «Евровидении», но раз выпал, мы сделаем все, что в наших силах».

«Впервые в жизни придётся посмотреть «Евровидение». Группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

Источник фото: vk.com/littlebigband

Little Big – питерский коллектив, основанный в семь лет назад. Особую популярность им принес трек Skibidi, который за неделю собрал 23 миллиона просмотров на YouTube (сейчас видео посмотрели более 350 миллионов пользователей). Команда часто гастролирует по Европе.

«Впервые в жизни придётся посмотреть «Евровидение». Группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

Источник фото: vk.com/littlebigband

Бороться за путевку в финал «Евровидения-2020» Little Big предстоит в одном полуфинале с конкурсантами из Австралии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Македонии, Мальты, Норвегии, Румынии, Словении, Украины, Хорватии, Швеции.

«Впервые в жизни придётся посмотреть «Евровидение». Группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

Источник фото: vk.com/littlebigband

Напомним, Беларусь уже сделала свой выбор. Нашу страну будет представлять группа VAL. О чем их песня? Здесь подробнее.

Группа VAL о «Евровидении-2020»: Будем делать всё возможное, чтобы круто представить Беларусь

Люди в материале: Илья Прусикин

 
 
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Новости России. Вечером 2 марта стало известно, кто представит Россию на международном конкурсе «Евровидение-2020». Имя исполнителя было объявлено в новостях на...
 
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