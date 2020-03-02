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«Сей в грязь, будешь князь». В Могилёвской области начали необычно раннюю посевную
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аномально ранний старт посевной. На смелый эксперимент решились аграрии Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 марта засевки прошли сразу в четырех районах. Сеют традиционные рапс и ячмень.
К слову, в 2020 году под яровые оставили меньше площадей, чем в прошлом. Озимые культуры зарекомендовали себя лучше.
Эта посевная для Владимира Комара уже 21-я. И если раньше ее старт в конце апреля был нормой, говорит механизатор, с каждым годом наблюдается все более раннее начало. Фактическое отсутствие зимы с ее традиционными морозами и снегом и раннее пробуждение природы внесли в посевную-2020 свои коррективы.
Владимир Комар, механизатор ОАО «Кировский райагропромтехснаб»:
Аграрии объясняют: из-за того, что зима выдалась не самой снежной, почве не хватает влаги. Потому сеять приходится оперативно.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Владимир Дорофей, главный агроном ОАО «Кировский райагропромтехснаб»:
За Кировским районом сегодня подтянулись еще три: Бобруйский, Осиповичский и Глусский. Сеют традиционные рапс и ячмень. Всего же в области в этом году под яровые отвели почти 370 тысяч гектаров.
Виктор Витковский, председатель Могилевского облсельхозпрода:
Раннее начало природной весны не было неожиданностью. Это прогнозировали белорусские синоптики еще в конце 2019-го.
Тогда же Минсельхозпрод на семинаре по подготовке техники к посевной поставил перед аграриями четкую задачу: подготовить все машины на месяц раньше, чем предлагала инженерная служба. В Могилевской области для этих целей сформировали три спецпункта. До 15 марта вся техника должна быть на ходу.
Леонтий Кушеваров, директор ОАО «Кировский райагропромтехснаб»:
Для проведения весенних посевных работ в области создан необходимый запас удобрений, топлива и запчастей к технике. В усиленный режим переведены районные организации агросервиса.
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Новости Беларуси. Аномально ранний старт посевной. На смелый эксперимент решились аграрии Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2...
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