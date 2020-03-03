Восемь спектаклей марта, билеты на которые нужно купить прямо сейчас

Театральный март немножко похож на индийское кино: будет много танцев. Но если вы не большой поклонник хореографии, то все равно найдете, куда сходить. Спектакль о вагине или «Летучий голландец»? Выбирайте. AFISHA.TUT.BY собрала для вас гид по самым интересным театральным событиям месяца.
Российского режиссера и хореографа Сергея Землянского в Минске знают благодаря зарубежной программе Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ». В разные годы форум привозил его «Материнское поле» по Чингизу Айтматову (Московский драматический театр имени А.С. Пушкина) и «Женитьбу» по Николаю Гоголю (Лиепайский театр, Латвия). Этой весной спектакль в постановке Землянского появится в репертуаре Купаловского театра.
Режиссер-хореограф остается верен своему стилю: он работает с драматическими артистами (а не с профессиональными танцовщиками) и, как всегда, ставит спектакль без слов, переплавляя смыслы в движение, пластику. Но премьера в Минске все же будет иметь одну особенность. Сергей Землянский на этот раз работает не с сюжетом классической литературы: в основе спектакля — биография Марка Шагала. Одной из главных сюжетных линий постановки станет история любви Марка и Беллы. А еще на сцене можно будет увидеть персонажей знаменитых шагаловских полотен.
Когда: 14, 15, 26 и 27 марта; 19.00 Где: Купаловский театр Сколько: 8 — 76,5 рубля
Одним из самых ярких событий мартовской афиши TheatreHD станет прямая трансляция «Летучего голландца» из Metropolitan Opera. Кроме очарования вагнеровской классики, а еще сюжета, который провоцирует яркое визуальное воплощение, внимание любителей оперы наверняка привлекут и два имени в программке. Валерий Гергиев — один из самых известных дирижеров в мире. И Франсуа Жирар — режиссер с опытом работы в разных областях искусства, сделавший себе имя в Цирке дю Солей и покоривший публику своей предыдущей постановкой в Met: оперой Вагнера «Парсифаль». Так что «Летучий голландец» в постановке Жирара для ценителей однозначный must see.
Когда: 14 марта; 19.55 Где: Кинотеатр «Центральный» Сколько: от 19 рублей
В марте Центр белорусской драматургии и Республиканский театр белорусской драматургии проводят традиционную «Канцэнтрацыю». Попасть на спектакли из репертуарной афиши в рамках этой недели, посвященной современной белорусской пьесе, особенно интересно: после показов обычно проходят встречи с драматургами, тексты которых вы только что видели на сцене. В рамках «Канцэнтрацыі-2020» покажут пять спектаклей: «Ціхі шэпат сыходзячых крокаў», «Кар'ера доктара Рауса», «Білет на брэсцкі цягнік», «Сірожа» и «Все нормально».
Кроме этого, зрителей ждет такой редкий на белорусской сцене жанр, как капустник — «Навадрамаўскі аганёк». Главным поводом для шуток тоже станет современная драматургия. Команда, которая работает над капустником, обещает устроить для зрителей карнавал, который развеселит даже тех, кто с новыми белорусскими пьесами почти не знаком.
VIII Форум пластических театров «Пластформа» представит зрителям программу из семи спектаклей. Среди них — и участники из стран, с чьей культурой танца белорусский зритель достаточно хорошо знаком: например спектакль Ивоны Ольшовской и Павла Кониора из Польши «Ева и Он» о вечном противостоянии мужского и женского. И участники, о которых мы знаем гораздо меньше: например спектакль «Под плотью» Бассама Абу Диаба из Ливана о современных войнах. Кстати, обе работы можно будет увидеть в рамках одного фестивального показа. Беларусь на форуме представят Инна Асламова, Ирина Широкая, Ольга Скворцова и другие.
Когда: 18−21 марта Где: на разных площадках Сколько: от 18 рублей
Весна — время рассады и предвкушения грядок на даче. Чем не повод сходить с детьми на спектакль, где в маленьком огороде героев ждут большие приключения? Театр кукол «Картонка» зрители полюбили за камерные спектакли по необычным историям. В его репертуаре и классика (например спектакль «Был бы у меня дракон…» по сказке Дональда Биссета), и истории, которые сочинили в театре (спектакль о ките и панголине Зои Кенько «Ки, мой милый Ки»).
«Встретимся под одуванчиком!» — это авторский спектакль Светланы Бень и Зои Кенько. Его главная особенность — в образовательной составляющей, которой изящно дополняется увлекательный сюжет. Дети становятся активными зрителями и не просто наблюдают за обаятельным слоном или подозрительными картофельными человечками, но и учат английские слова и фразы прямо во время спектакля.
Когда: 22 марта; 17.00 и 18.30 Где: Арт-студия «Дюплекс» (пр. Дзержинского, 9) Сколько: от 5 до 15 рублей
Вечер хореографии в Ок16 объединит показ новых работ звезд современного белорусского танца Ольги Лабовкиной и Ольги Рабецкой. Зрителей, как и всегда, увлекут не только пластика и движения тел, но и движение мысли хореографов. Ольга Лабовкина (кажется, мы только-только успели выдохнуть после ее потрясающего спектакля «Воздух») покажет танцевальный перформанс IN |WAY| OUT («В | ВЫ | ХОД»). Эта работа посвящена существованию человека в пограничной ситуации. Ольга Рабецкая представит танц-спектакль «4 сцены». Постановка объединит четыре телесных высказывания о разнообразных жизненных ситуациях — конфликт, партнерство и т. д.
Когда: 23 марта; 18.30 и 21.00 Где: Ок16 (Октябрьская, 16) Сколько: 20 рублей
В марте в Минске можно будет увидеть яркий театральный коллектив из Санкт-Петербурга — «Театро Ди Капуа». В 2008 году его основали выпускники Санкт-Петербургской академии театрального искусства: режиссер Джулиано Ди Капуа и актриса Илона Маркарова. Приезд «Театро Ди Капуа» для продвинутого белорусского театрала не «ноунэйм» гастроли. Несколько лет назад театр с успехом показал в рамках Международного молодежного форума «М.art.контакт» в Могилеве панк-оперу «Медея. Эпизоды», где кроме темы детоубийства важным акцентом стали современные военные конфликты.
Остросоциальные темы, поданные через изящное художественное решение, — это вообще кредо «Театро Ди Капуа». В Минск коллектив привезет спектакль, которым открылся театр и который во многом утвердил его эстетику — «Запретные монологи V». Он поставлен по знаменитой пьесе Ив Энслер «Монологи Вагины», основанной на откровенных монологах более 200 женщин, о самопознании (в том числе и физическом), насилии и многих других вещах.
Когда: 28 марта, 19.00 Где: КЗ «Минск» Сколько: от 32 до 68 рублей
Громким событием 2019 года в белорусском театральном пространстве стал уход из государственных театров сразу трех режиссеров. Один из них — Игорь Казаков — сменил пост главного режиссера Могилевского областного театра кукол на главного режиссера Современного художественного театра в Минске. Теперь театралы с интересом ждут, что случится с СХТ. Вернется ли этот антрепризный коллектив благодаря Казакову к той планке, которую когда-то держал спектаклями «Двенадцатая ночь» и «Пить. Петь. Плакать»? Стиль Игоря Казакова отличают классические сюжеты, решенные в иронично-провокационном ключе.
Так, например, он единственный из белорусских режиссеров, кто в последнее десятилетие замахнулся на «Гамлета». Трагедия Шекспира в его интерпретации превратилась в «трагифарш», где главный герой ходил по сцене с бензопилой. Именно об этом спектакле в послужном списке режиссера я вспомнила не случайно. «ТАРТЮFF» создается в коллаборации с Юрой Диваковым, который исполнял в трагифарше роль Гамлета. Столичному зрителю он знаком как режиссер спектаклей «Песнь песней» и «Крестовыйпоходдетей». В «ТАРТЮFF» Диваков выступит как художник. И конечно, эта работа станет для ее создателей, для СХТ и, конечно, театралов своеобразным «моментом истины». А еще — главной столичной премьерой марта, на которую точно стоит сходить.
Когда: 28 марта, 19.00 Где: КЗ «Минск» Сколько: от 20 до 30 рублей