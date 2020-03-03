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В Антарктиде ученые обнаружили новый остров

03.03.2020 08:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Антарктиде ученые обнаружили новый остров
Фото из открытых источников

Гранитный остров в Антарктиде, который когда-то был укрыт толстым слоем льда, обнажился в результате глобального потепления, пишет Fox News.

При исследовании ледника Туэйтса в Западной Антарктиде ученые обнаружили ранее неизвестный остров размером примерно в 634 тыс. кв. футов - почти как Виндзорский замок в Великобритании. Новый остров назвали Сиф. Это гранитный остров, на котором постепенно тает лед.

По последним данным ООН, глобальное потепление нагрело нашу планету примерно на 0,2℃  выше, чем в 2011-2015 годах, и количество морского льда сокращается со скоростью около 12% за десять лет.

 
 
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Новый остров назвали Сиф. Это гранитный остров, на котором постепенно тает лед.
 
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