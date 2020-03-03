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Мировое сообщество стало меньше доверять технологиям

03.03.2020 10:34 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Аналитики Edelman выпустили 20-й ежегодный рейтинг Edelman Trust Barometer. По результатам специального онлайн-опроса, за год уровень общественного доверия к технологическим компаниям в мире упал на 4.

Показатель снизился на 21 из 26 исследованных рынков. Самое большое падение зафиксировано во Франции — на 10%, а также в России, Италии, Канаде и Сингапуре — на 8%, пишет dev.by со ссылкой на CNET.

Отрасль развивается слишком быстрыми темпами — такую точку зрения разделяет 61% опрошенных. Столько же респондентов считает, что власти не разбираются в сфере достаточно хорошо, чтобы создавать адекватные, эффективные законы. Вместе с тем 44% ответили, что такие направления, как AI и робототехника, нуждаются в более строгом регулировании.

Еще 66% опрошенных обеспокоены тем, что со временем из-за технологий может стать невозможно определить подлинность фактов, которые они слышат и видят.

Как отметили аналитики, негативная тенденция подчеркивает важность прозрачности ИТ-компаний по поводу возможных «побочных эффектов» технологий. 54% респондентов готовы больше доверять компаниям, которые станут открыто говорить о потенциальных рисках своих продуктов.

В исследовании приняло участие 34 тысячи респондентов в 28 странах.

 
 
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Аналитики Edelman выпустили 20-й ежегодный рейтинг Edelman Trust Barometer. По результатам специального онлайн-опроса, за год уровень общественного доверия к технологическим...
 
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