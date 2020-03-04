Яйцеклетки и эмбрионы «про запас». Как обеспечить себе возможность родить в зрелом возрасте

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После того как в 2013 году малыши известной российской певицы Аллы Пугачевой родились из яйцеклетки, которую она заморозила за 11 лет до этого, процедура вызвала повышенный интерес. Однако на данный момент уровень информированности на эту тему достаточно низкий. О том, как все происходит на практике и в каком возрасте это можно сделать, DELFI Woman рассказала гинеколог-репродуктолог Оксана Бабула.

Возраст имеет значение



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Оптимальный возраст для заморозки — от 25 до 35 лет, потолок — 37. Это связано с тем, что после сорока лет яйцеклеток становится мало, они плохо замораживаются и размораживаются, становятся хрупкими, как и все остальные клетки и ткани организма. Все со временем теряет свою прочность и становится вялым. И яйцеклетки не исключение, объясняет Оксана Бабула, добавляя, что конкретно в ее практике с таким запросом чаще всего приходят плохо информированные женщины после сорока лет, когда замораживать яйцеклетки уже поздновато.

«Если женщине 40 лет, то надо замораживать уже эмбрионы, а не яйцеклетки, ведь это хоть какая-то гарантия, что в будущем у вас будет ребенок. Если женщина еще не нашла принца, то я предлагаю оплодотворить ее яйцеклетки хотя бы донорской спермой: если у тебя заморожен эмбриончик, то есть шанс на беременность. А яйцеклетки не факт, что все разморозятся, и не факт, что оплодотворятся, и на выходе будет нулевой результат. Конечно, были у меня и девочки „40+“, от которых мы получали яйцеклетки. Они, бывало, даже оплодотворялись, но из них не вырастали эмбрионы», — делится своим опытом гинеколог.

Яйцеклетки просто не выдерживали лабораторных процедур — оплодотворения и нахождения в инкубаторе. Хотя все эти женщины в тот момент могли бы забеременеть и натуральным путем. Гинеколог вспоминает, что у нее была пациентка 47 лет, для которой она с коллегами делала искусственное оплодотворение на будущее, но эмбрионы женщины не вызревали даже до третьего дня. Можно было просто заморозить ее яйцеклетки, но она жила бы в неведении, думая, что все хорошо, а потом из этого ничего бы не вышло. Поэтому лучше не затягивать до последнего — возраст в данном случае имеет значение.

Дальновидное решение

По словам специалиста, в среднем только одна женщина в месяц интересуется такой возможностью, а в прошлом году реально воспользовались заморозкой яйцеклеток всего 6 женщин.

«Мне кажется, чтобы заморозить свои яйцеклетки, нужна какая-то свобода мышления и независимость, ведь после заморозки женщина уже не зависит от кого-то или от каких-либо жизненных обстоятельств. Это своего рода страховка на будущее, мало ли что может произойти — воспаление или рак могут уничтожить яйцеклетки, а при замороженных яйцеклетках об этом можно не переживать, что бы ни случилось — ребеночек будет».

«Конечно, мы все разные. У кого-то в 18 лет целью жизни является рождение пятерых детей, и это отлично. Но бывают девочки, цель которых заработать миллион, снять фильм, сделать научное открытие, забраться на самую высокую гору мира, прыгнуть с парашютом, много путешествовать. И часто в эти планы совершенно не вписывается ребенок. Но когда карьера построена вместе с домом и найден принц, женщины после сорока и пятидесяти лет могут спокойно заводить детей. Именно такие, образованные и амбициозные, ко мне и приходят. Я недавно заморозила одной женщине за 40 три эмбриончика — все получилось. Она сейчас делает серьезную карьеру и говорит, что будет рожать после 50».



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Оксана Бабула рассказывает, что к ней на заморозку приходят те, кто еще не реализовал все планы из своего списка или не нашел своего партнера. Но есть и такие, кто вообще не хочет детей и которых муж заставляет морозить в надежде на то, что через какое-то время ей все-таки захочется.

«Помню одну женщину, состоятельный муж которой оплачивал заморозку. Он просто решил, что жена должна рожать попозже. Я ей предложила заморозить эмбрионы, поскольку у нее есть пара. Но эта женщина решила заморозить именно яйцеклетки. Сказала мне, что через пять лет она, возможно, найдет себе мужчину получше и побогаче и тогда оплодотворит свои яйцеклетки тем, чем захочет. Бывает, что женщина приходит замораживать яйцеклетки с одним партнером, а через четыре года возвращается их оплодотворять уже с другим. Еще бывают и такие, кто оплодотворяет яйцеклетки своим мужем, но просят оплодотворить лишь половиночку. Приберегают оставшееся для другого, в случае если муж надоест за эти годы. Так что женщины у нас дальновидные».

Хранить можно вечно

Оксана Бабула объясняет, что при заморозке яйцеклеток все происходит точно так же, как и при искусственном оплодотворении: забираются яйцеклетки, но не подсаживается эмбрион.

Поскольку для оптимальной заморозки требуется как можно больше яйцеклеток, женщине дается специальная гормональная стимуляция, которая позволяет выращивать в организме яйцеклетки, ведь в жизни каждый месяц у женщины созревает лишь одна яйцеклетка, а иногда и ни одной, тогда как врачам нужно побольше.

Далее под наркозом яйцеклетки собираются и замораживаются. Сам процесс стимуляции и забора занимает до двух недель. Все происходит легко и быстро, осложнения случаются редко, да и те несерьезные. Для заморозки яйцеклеток не нужно брать отпуск или больничный — все происходит без отрыва от работы.

Гинеколог советует замораживать по 2−3 цикла, то есть делать стимуляцию 2−3 раза, чтобы получить как можно больше яйцеклеток, поскольку только часть из них оплодотворится, только из части оплодотворенных получится эмбрион и только из части эмбрионов получится беременность и здоровый ребенок. Потери при этом процессе довольно большие, поэтому минимум яйцеклеток, которые необходимо заморозить — 15−20 штук. Конечно, врачи замораживают столько, сколько женщина может «произвести»: кто-то 5, кто-то 25. Поэтому те, кто дал минимум, должны сделать стимуляцию хотя бы три раза. Все это может обойтись в 1,5−2 тыс. евро.

За хранение яйцеклеток в среднем нужно платить 10 евро в месяц. «На самом деле их можно хранить вечно. Вообще любые клетки можно хранить вечно. Просто вряд ли женщина захочет забеременеть в сто лет».

Уничтожить или подарить?

«Размораживать свои клетки ко мне приходят по-разному: кто-то через несколько месяцев, а кто-то только спустя 10 лет. Но если впоследствии яйцеклетки оказываются не нужны, то есть три варианта как с ними поступить: уничтожить, отдать на научные исследования или подарить кому-то в качестве донорских. Но дарят свои яйцеклетки или отдают на исследования лишь иностранцы. Наши местные девочки, как правило, их уничтожают».

Как поступить в данном случае — личный выбор каждого. «Думаю, мы еще не доросли до европейского менталитета, нам не хватает свободного мышления, ведь только открытые миру люди более философски относятся к тому, чтобы их генетический материал был где-то еще. У нас все еще играют свою роль отголоски советских времен. У меня девочки через одну говорят: „А вот моя мама считает так“. Постоянно оглядываются на подруг или соседей. Бывает, что на прием приходят сорокалетние женщины вместе с мамами. Так что очень часто в наших женщинах присутствует какая-то инфантильность. Именно поэтому, на мой взгляд, у нас так мало женщин, желающих заморозить свои яйцеклетки на будущее».

Специалист подчеркивает, что не надо бояться слов «заморозить» и «разморозить». Дети, появившиеся после заморозки, совершенно не отличаются от обычных детей, появившихся на свет естественным путем. Это все изучается, и до сих пор не доказано, что у «размороженных детей» чаще бывают какие-то генетические патологии.

Современные методы быстрой заморозки позволяют сохранить клетки и эмбрионы на 100%. При старых методиках процент разморозившихся был низким, потому что при медленной заморозке в клетках образовывались кристаллы, которые при разморозке разрывали яйцеклетку изнутри. В свою очередь при быстрой заморозке с помощью сухого льда ничего не успевает образоваться, яйцеклетка погружается в состояние сна и ничего в ней не нарушается.

Гинеколог отмечает, что в ее клинике бывает заморожено большое количество эмбрионов, и ее пациентки шутят, что у них заморожен целый детский сад. Сама она думает, что в будущем мы научимся и человека замораживать: мол, проснулся он после столетней заморозки, а тут его болезнь научились лечить.



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Рак не приговор

Она добавляет, что сперму тоже можно заморозить на будущее, но мужчины этим не заморачиваются, прибегают к заморозке только в случае онкологии. В практике Оксаны были мужчины, котором замораживали сперму перед химиотерапией и сравнивали ее со спермой, полученной уже после лечения. Так вот, последняя была даже лучше замороженной. Просто у мужчин сперма восстанавливается в течение трех месяцев. И такие мужчины после онкологии смогли зачать ребенка уже с помощью обновленной спермы, а не замороженной.

С женщинами же все иначе. «Что касается онкологии, то таких женщин, прибегающих к заморозке, намного больше, чем тех, кто просто решил заморозить яйцеклетки на будущее. Среди таких девушек могут быть и очень молодые. Но не все онкологи посылают женщин на заморозку яйцеклеток, потому что не думают об этом».

Как правило, для них встает лишь вопрос о выживании и никто не задумывается над тем, что после спасения молодая девушка захочет иметь детей, а в результате химиотерапии у нее совершенно не останется яйцеклеток. «Мы ничего не решаем, потому что при раковых заболеваниях только онколог может разрешить или не разрешить делать заморозку, и не все онкологи это приветствуют. Я их понимаю, ведь наша гормональная терапия может повлиять на развитие рака. Но многих женщин онкологи даже не информируют о возможности заморозки. Один очень прогрессивный онколог сам оставил пациентке маленькую часть яичника, из которого мне потом удалось получить две яйцеклетки. Благодаря этому после выздоровления у нее родился здоровый мальчик. С гинекологическими раками, конечно, сложнее, поскольку они гормонально зависимые, но при раке, например, щитовидной железы или раке крови можно очень успешно заморозить яйцеклетки. Эти раки сейчас хорошо лечатся, и после болезни женщина может жить и завести ребенка благодаря замороженным яйцеклеткам. В моей практике с такими больными были очень успешные исходы. Если онколог не говорит о заморозке, то женщина может сама спросить об этом».

В заключении Оксана Бабула приводит в пример США, где ей в свое время удалось поработать. «Знаете, там все приличные компании оплачивают заморозку яйцеклеток своим сотрудницам. Например, девушка поступает на работу в 20−25 лет и работодатель ей сразу предлагает такую опцию, чтобы она работала, а не переживала о том, что у нее „часики тикают“. Это выгодно для всех: девушка спокойна за свое будущее, поскольку знает, что забеременеет, когда захочет, а работодателю выгодно, что она не уйдет неожиданно в декрет. В Латвии такое не практикуется, но мне бы хотелось дать нашим работодателям намек на это».