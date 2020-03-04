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А у вас проверяют людей на алкотестере на работе? А как же коронавирус, не боитесь?
04.03.2020 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня с утра один из работников одной из организаций города Бреста пожаловался нам, что у них на работе каждый день всех перед началом смены и после неё проверяют на алкотестере. Мужчина уверял, что при этом не соблюдаются банальные гигиенические требования, а в условиях угрозы распространения коронавируса это может плохо обернуться.
фото - иллюстрация
Суть в том, что при проверке нужно пользоваться индивидуальными мундшуками, чтобы "дунуть" в устройство. А если людей много, нет-нет, да и может появиться желание сэкономить.
фото - иллюстрация, однако в организации установлен подобный аппарат
Мы попытались выяснить, что к чему, и вот какую информацию удалось узнать:
Но автор вопроса настаивал, что требования по индивидуальным средствам контроля не соблюдаются, несмотря на то, что аппарат дистанционный.
Неожиданно вопрос разрешился сам собой, к вечеру этого дня начальство временно приостановило проверки в неуказанной организации. Однако остаётся открытым вопрос: а как у других? Расскажите в комментариях.
Будьте бдительны, не дайте даже шанса распространиться коронавирусу, обращайтесь в соответствующие органы, если сомневаетесь!
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