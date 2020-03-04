А у вас проверяют людей на алкотестере на работе? А как же коронавирус, не боитесь?

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня с утра один из работников одной из организаций города Бреста пожаловался нам, что у них на работе каждый день всех перед началом смены и после неё проверяют на алкотестере. Мужчина уверял, что при этом не соблюдаются банальные гигиенические требования, а в условиях угрозы распространения коронавируса это может плохо обернуться.





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Суть в том, что при проверке нужно пользоваться индивидуальными мундшуками, чтобы "дунуть" в устройство. А если людей много, нет-нет, да и может появиться желание сэкономить.





фото - иллюстрация, однако в организации установлен подобный аппарат

Мы попытались выяснить, что к чему, и вот какую информацию удалось узнать:

- Там бесконтактный датчик, на расстоянии нужно дуть. Оборудование сертифицированное. Но его показатели не могут быть основанием для принятия административных решений. Если оборудование "выдало" превышение, обязаны отправлять того, кто под подозрением, уже в медучреждение, и оно, и только оно, может дать справку о вашем состоянии опьянения (или отсутствии такового).

Но автор вопроса настаивал, что требования по индивидуальным средствам контроля не соблюдаются, несмотря на то, что аппарат дистанционный.

Неожиданно вопрос разрешился сам собой, к вечеру этого дня начальство временно приостановило проверки в неуказанной организации. Однако остаётся открытым вопрос: а как у других? Расскажите в комментариях.

Будьте бдительны, не дайте даже шанса распространиться коронавирусу, обращайтесь в соответствующие органы, если сомневаетесь!