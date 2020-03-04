В Копыльском районе в 2021 году запустят завод по производству мяса индейки

Источник материала: Газета Авангард

Агрокомбинат «Дзержинский» планирует запустить производство мяса индейки в Копыльском районе в 2021 году. Об этом журналистам сообщила заместитель генерального директора по коммерческим вопросам предприятия Инна Кордас сегодня во время пресс-тура по Дзержинскому района, передает корреспондент БЕЛТА.





«Мясо индейки — наше перспективное направление. Планируем запустить производство в 2021 году. Сейчас строим завод. Он расположится в Копыльском районе. Сначала рассчитываем продавать 6 тыс. т в год, потом наращивать объемы до 22 тыс. т в год. Рынок мы изучили: мясо индейки полезнее, поэтому оно будет дороже мяса птицы, но ненамного — цена должна быть конкурентоспособной», — сказала Инна Кордас.

При этом от основного продукта агрокомбината отказываться не планируют. «Предприятия располагаются в Дзержинском, Крупском, Минском и Столбцовском районах. В год мы производим 86 тыс. т мяса птицы в живом весе. Представлено более 200 видов продукции. Поставляем товар на рынок России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии. Экспорт составляет около 30% от общего объема товарооборота — это $30 млн в год. Плюс есть еще внутренний рынок и фирменная торговля: в стране открыто 70 наших магазинов», — рассказала заместитель гендиректора.

Также в состав агрокомбината входят три сельскохозяйственных филиала по производству мяса и молока. Всего на предприятии трудоустроены 3,6 тыс. человек. Средняя зарплата составляет около Br1 тыс.