«Антибиотики - больная тема». Врач - о том, почему люди болеют после прививки

Источник материала: Tut.by

Советов, как лечить респираторные инфекции, так много, что часто один противоречит другому. Помогают ли прививки? Можно ли пить антибиотики без назначения врача? Что такое ОРЗ, ОРВИ и чем это отличается от гриппа и простуды? Чтобы разобраться, мы поговорили с врачом-терапевтом приемного отделения 10-й городской клинической больницы в Минске Дарьей Чеховой.

«Люди постоянно находятся в обществе»

— Как отличить ОРЗ от ОРВИ, а простуду от гриппа?

— Острое респираторное заболевание (ОРЗ) — это общее понятие для заболеваний, когда дыхательные пути человека поражены инфекционным возбудителем, но каким именно — неизвестно. Это могут быть бактерии, вирусы, грибки. Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) — более конкретный термин для заболеваний, спровоцированных именно вирусами. Сюда относятся грипп, аденовирусная инфекция, тот же коронавирус, который наделал много шума.





А вот слово «простуда» чаще используют пациенты, чем врачи. Грубо говоря, это синоним к словосочетанию «респираторная инфекция». Есть какой-то воспалительный процесс в дыхательных путях, но чем он вызван, неизвестно. И чтобы понять это, нужно провести лабораторные и бактериологические исследования.

— Может ли человек сам, без участия врачей, определить свой диагноз?

— Сейчас клиническая картина респираторных инфекций настолько размыта, что даже врач только по словам пациента не всегда определит, с чем имеет дело. 50 лет назад вирус гриппа было легко распознать, у него была четкая симптоматическая картина. Но за это время вирус настолько изменился, что сейчас только лаборатория может дать точный ответ, грипп это или нет.

Но вы можете делать правильные предположения, если будете знать некоторые детали. Учитывайте сезонность. Холодное время года — сезон именно вирусных инфекций, бактериальные встречаются реже. А для лечения вирусных и бактериальных инфекций используют разные препараты. Противовирусные в первом случае, антибиотики — во втором. Значит бежать в аптеку за антибиотиками, как это часто делают, не стоит.





Бывает, что бактериальная инфекция наслаивается на вирусную, а у пациента симптомы сразу и гриппа, и ангины. Тогда лечение, конечно, будет совмещенным. Но решать это должен врач по результатам осмотра и анализам: нужно понимать, с какими конкретно вирусами и бактериями мы столкнулись, чтобы поставить диагноз и назначить лечение.

Инкубационный период вирусных заболеваний — 1−2 дня. Это время, когда болезнь себя никак не проявляет. Инфекционный агент интенсивно размножается в клетках организма, и когда его количество достигает критической точки, начинает проявляться симптоматика. Тогда человеку резко станет плохо. Порой пациенты могут назвать даже точные часы, когда их самочувствие ухудшилось.

Если резко появилась слабость, температура поднялась до 38,5°, заболели мышцы и суставы, можно предположить, что это грипп. Насморк, чихание, горло скребет — это тоже, скорее всего, вирусная патология, хоть и необязательно грипп.

— Почему именно в холодное время года количество ОРЗ и ОРВИ возрастает?

— На работе, в общественном транспорте — люди постоянно в обществе, они часто находятся в отапливаемых, плохо проветриваемых помещениях. Там создается влажная среда, самая комфортная для вирусов, и они начинают циркулировать между людьми. В итоге люди легко заражаются, ведь передача происходит воздушно-капельным путем.





Второй момент: в этот период иммунитет человека ослаблен — меньше солнца, недостаток витаминов. Также люди часто уходят в отпуск летом, а осенью и зимой усиленно трудятся, что ведет к переутомлению, каким-то стрессовым ситуациям. Организм часто находится в напряжении, это тоже может ослаблять иммунитет. А человек с ослабленным иммунитетом более восприимчив к инфекции.

— Есть мнение, что легкую простуду лечить необязательно. Достаточно отлежаться, и она сама пройдет. Это правда?

— Частично. Легкая простуда — понятие абстрактное и растяжимое. Для каждого человека степень «легкости» определяется по-разному. Поэтому дать четкое описание, какие симптомы можно перенести на ногах, а какие нет, я не могу. В этом работа терапевта разительно отличается от работы педиатра: взрослый человек может оценить свое состояние и понять, сможет ли организм справиться с болезнью или все-таки нужно идти к врачу.

Но я бы не советовала в принципе переносить простуды на ногах. Недолеченные заболевания могут давать осложнения, и лучше пролечить инфекцию как положено, чем снять симптомы, а потом заболеть чем-то посерьезнее. А еще хороший вариант для профилактики — каждый год делать прививки от гриппа.

«Иммунитет к вирусу после прививки вырабатывается 2−3 недели»

— Вакцинация действительно помогает бороться с гриппом?

— Да, вакцинация снижает степень распространения вируса гриппа. Все вирусы и вирус гриппа в частности постоянно мутируют, чтобы адаптироваться к новым условиям. Каждый год они возвращаются, и возвращаются измененные.

А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежегодно собирает сведения, какие вирусы и где были зафиксированы, как они мутировали, и так далее. Специалисты делают прогноз, что изменится в структуре вируса в следующем сезоне и, соответственно, какой именно вирус гриппа стоит ожидать. Эта мутация может быть настолько незначительной, что нового подтипа вируса не возникает. Но изменения нужно учитывать, чтобы поменять состав вакцины.

Поэтому прививаться нужно каждый год, и лучше это делать, когда начинается всеобщая вакцинация, то есть с середины октября до середины ноября. Иммунитет к вирусу после прививки вырабатывается 2−3 недели, и к зиме человек будет подготовлен.

— Как вообще работают прививки? Почему, если они так важны, привитые люди все равно болеют?

— У вируса гриппа на поверхности расположены антигены, это белки двух видов. Первый вид распознает рецепторы клеток слизистой человека. Второй способствует тому, чтобы вирус внедрился в организм. Белки имеют свою структуру. Для создания вакцины вирус в лаборатории «очищается» от ненужных структур таким образом, чтобы остались лишь частицы в виде тех самых белков. Именно они вводятся в организм человека, чтобы он выработал нужные антитела и сформировал иммунитет к этой форме вируса.





На данный момент от гриппа не используется такая вакцина, чтобы ее ввели, и все — иммунитет готов. На выработку устойчивости, как я говорила, нужно 2−3 недели. Поэтому случается так, что человек сделал прививку, а через три дня заболел и думает, что болезнь спровоцирована вакциной. Но человек мог заразиться перед прививкой, когда вирус уже начал циркулировать, допустим, по офису, где он работает, но болезнь еще не проявила себя. Либо же это какой-то другой вирус гриппа, под который ежегодная вакцина не подстроена. Такое тоже может произойти.

ВОЗ, конечно, прогнозирует, но вирус постоянно меняется, и есть вероятность, что до момента вакцинации в человека попадет снова изменившийся вирус. Тот, который вакцина еще не будет перекрывать полностью. Но даже в таком случае прививка не будет бесполезной, так как сможет мобилизовать иммунную систему и подготовить к сезону респираторных инфекций.

— Вакцинация обязательна для всех?

— По рекомендациям ВОЗ прививки обязательны для определенных групп людей. Это дети (их иммунная система еще не устоялась, и ее нужно поддерживать), пожилые люди (им тяжелее справиться с инфекцией из-за других заболеваний), люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь), органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких), людям с сахарным диабетом.

Вакцины против гриппа обязательно делать тем, кому имплантировали органы, и для пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Эти люди вынуждены принимать препараты, которые давят на иммунитет, чтобы не было отторжения или чтобы подавить агрессию иммунной системы против самой себя. А когда мы давим ее, она ослаблена. И если человек подхватит вирус гриппа, это может закончиться неблагоприятно.

Еще одна группа людей, кому рекомендовано прививаться, — те, кто часто контактирует с другими людьми. Хотя на самом деле прививки полезны будут всем, у кого нет противопоказаний. Чем больше людей вакцинируется, тем лучше, ведь вирус гриппа будет распространен меньше. А чтобы привиться, достаточно обратиться к своему терапевту, в здравпункт по месту работы или в частные медицинские центры.





Однако есть группы людей, для которых вакцинация нежелательна. Вирус гриппа для прививки выращивается на куриных эмбрионах, это надо учитывать. Если у вас аллергия на куриный белок, и она проявляется не в виде сыпи, а провоцирует анафилактический шок и отеки, прививка может привести к летальному исходу. Еще надо учитывать историю болезни. Вакцина может спровоцировать какую-то индивидуальную аллергическую реакцию на другие компоненты в составе, не на куриный белок. Хотя такое встречается нечасто.

«Вирус гриппа на ткани может жить 11 суток»

— Какие ошибки люди совершают, когда пытаются вылечиться самостоятельно?

— Их много: то, как люди пьют антибиотики, — больная тема. Начинают пить таблетки, через два дня им становится лучше, и они бросают. Но здесь нет компромиссов: допить курс препаратов нужно обязательно. Даже если стало легче или завтра важный праздник.

Потому что если не закончить курс таблеток, бактерии не умрут, а только адаптируются к препаратам, и в следующий раз они будут устойчивы к антибиотику. Бывает, человека попросту нечем лечить, потому что бактерии адаптированы настолько, что даже самые сильные антибиотики не помогают.





Еще есть пациенты, которые до последнего игнорируют любые симптомы и не лечатся вовремя. Это может привести к серьезным осложнениям. Увлекаться народным лечением, отказываясь от прививок и любой химии, тоже не стоит. Это тоже может привести к более серьезным диагнозам.

Некоторые парят ноги или принимают ванну с температурой. Этого делать нельзя, организм не должен перегреваться. Еще люди часто сбивают температуру, которую сбивать не нужно (это ниже 38°). Так организм перестает сам бороться с инфекцией.

В числе популярных ошибок — «порошки». В составе «порошков» есть парацетамол, дозировка может доходить до 800 мг в одном пакетике. А максимальная суточная доза — 4 грамма в сутки. Выпьешь 4−5 пакетиков за сутки — передозировка. «Порошки» могут снять воспаление, сбить температуру, но это не полноценное лечение.

Часто комнату, где лежит больной, не проветривают, а это нужно делать регулярно. Лучше и вовсе выделить отдельную комнату, если есть возможность. И обязательно индивидуальные предметы обихода — тарелку, ложку, кружку, отдельное полотенце. Вирус гриппа на ткани может жить до 11 суток.

— Что делать, чтобы снизить риск заболевания? Как проводить профилактику?

— Питание должно включать большое количество витаминов. И речь не про диеты, а про сбалансированность. Есть нужно несколько раз в день, между приемами пищи не должно быть больших перерывов.

Если питание полноценное, не надо покупать БАДы и витамины в капсулах. Они дополнительно стимулируют иммунную систему, и в дальнейшем это может спровоцировать повышенную ее гиперчувствительность, проще говоря, вызвать аллергию на препараты (ту же вакцину) или продукты питания.

Еще нужно минимизировать стрессы. Если люди постоянно находятся в состоянии психоэмоционального напряжения, то их иммунная система проседает. Следите, чтобы сон был полноценный. Человек должен спать 6−8 часов в сутки.





Многие рекомендуют закаливание. Но закаливание работает, когда человек делает его регулярным. От того, что вы ныряете в прорубь раз в год, иммунитет не станет стальным. А вот дома можно принимать контрастный душ, он хорошо тренирует сосуды. Они то сужаются, то расширяются в зависимости от температуры воды. Так, стенки сосудов будут эластичнее, кровообращение улучшится, и это хорошо повлияет на иммунную систему в целом.

Одеваться также надо по погоде, регулярно проветривать помещения. Особенно в тех местах, где большое скопление людей. Регулярными должны стать физические нагрузки, но без фанатизма. Получасовой прогулки в день будет достаточно. И не забывайте про личную гигиену. Вы даже не представляете, сколько инфекции в организм заносит человек, если банально не моет руки!