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В Англии заговорили о «проклятии» «Ливерпуля» 10-летним фанатом «Манчестер Юнайтед»

04.03.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Ливерпуль», который на всех парах несется к долгожданному чемпионству в Англии, устанавливая попутно европейские рекорды, столкнулся сразу с несколькими «осечками» — клуб проиграл 3 из 4 последних встреч. Это заставило болельщиков вспомнить о «проклятии» маленьким болельщиком принципиального соперника — «Манчестер Юнайтед», передает «Чемпионат».

Прошедшей ночью в матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» у себя дома выиграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Таким образом, мерсисайдцы завершили выступление в нынешнем розыгрыше турнира.

Это поражение стало третьим для «Ливерпуля» в четырех последних матчах. 18 февраля мерсисайдский клуб уступил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:1. Позже подопечные Юргена Клоппа обыграли дома «Вест Хэм Юнайтед», а затем потерпели разгромное поражение в гостях от «Уотфорда» в чемпионате Англии (0:3).

Такая серия — три гостевых проигрыша подряд — случилась с мерсисайдцами впервые за 5 с лишним лет (последний раз — в ноябре 2014 года).

Пользователи Сети обратили внимание, что такая серия началась после того как 10-летний ирландский поклонник «Манчестер Юнайтед» в конце февраля написал письмо Клоппу с просьбой прекратить побеждать. Главный тренер «Ливерпуля» тогда вежливо отказал мальчику.


— С тех пор как юный болельщик «Юнайтед» отправил это письмо Клоппу: 0:1 с мадридским «Атлетико», 0:3 с «Уотфордом» и 0:2 с «Челси», — отметил пользователь уже после поражения от лондонского клуба в Кубке Англии.

— «Ливерпуль» проиграл 3 игры после того, как мальчик отправил письмо с просьбой проиграть Клоппу. Малыш — новый мессия? — выразил мнение другой болельщик.

— Этот молодой парень отправил письмо из ада в Ливерпуль, и сейчас «Ливерпуль» столкнулся с адом, — пишет еще один фанат.

Отметим, что «Ливерпуль» до этого в 41 встрече сезона проиграл лишь дважды — в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2) и в игре ¼ финала Кубка английской лиги с «Астон Виллой» (0:5).

 
 
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Команда потерпела третье поражение в четырех последних матчах.
 
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