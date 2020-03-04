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В «Раубичах» стартует финальный этап Кубка IBU по биатлону
04.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Финальный этап Кубка IBU по биатлону стартует в спорткомплексе «Раубичи» под Минском в среду 4 марта.
В полдень начнется женская гонка, в которой от Беларуси заявлена Аделина Сабитова, которая выйдет на дистанцию под 21-м номером. А в три часа дня на старт выйдут мужчины. Здесь у Беларуси более широкое представительство. В старт-листе трое белорусских биатлонистов: 12-м стартует Максим Воробей, под 29-м номером уйдет на дистанцию Виктор Кривко, под 49-м — Егор Казаринов.
На 5 марта запланированы еще две спринтерские гонки — у девушек и юношей, начало в 11.00 и 14.00 соответственно. А завершится этап масс-стартами у женщин и мужчин (начало в 11.00 и 13.30).
Напомним, спринтерские гонки будут проводиться с 20-секундным интервалом старта.
sb.by
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Финальный этап Кубка IBU по биатлону стартует в спорткомплексе «Раубичи» под Минском в среду 4 марта. Из-за теплой погоды организаторы изменили программу...
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