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Назначена дата рассмотрения апелляционных жалоб Емельянова и Комара

04.03.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский городской суд назначил на 27 марта рассмотрение апелляционных жалоб на приговоры анархистам Никите Емельянову и Ивану Комару. Об этом правозащитникам "Весны" сообщила активистка Яна Чулицкая.

Напомним, что 12 февраля суд Советского района Минска осудил 19-летних анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара на семь лет лишения свободы каждого в колонии усиленного режима. Их осудили за две акции: Никита Емельянов бросил лампочку с красной краской в здание Мингорсуда, где в тот день должен был начаться суд на Дмитрием Полиенко. А позже дважды бросал «коктейль Молотова» в дверь изолятора на улице Володарского в Минске. Иван Комар в этот момент был в соседнем сквере, пишет сайт ПЦ "Весна".

Свой поступок анархисты объяснили тем, что они выступают против преследования политических заключенных. Обоих признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса: статья 341, часть 1 статьи 14 часть 2 статьи 218, часть 2 статьи 295-3.

Белорусское правозащитное сообщество признало Емельянова и Комара политическими заключенными и выступило с требованием немедленного пересмотра их приговоров. Правозащитники считают, что анархистов непропорционально наказали в связи с их взглядами и убеждениями.
 
Теги: Минск
 
 
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Минский городской суд назначил на 27 марта рассмотрение апелляционных жалоб на приговоры анархистам Никите Емельянову и Ивану Комару. Об этом правозащитникам...
 
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