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Белорусские ученые разрабатывают биочип для диагностики онкозаболеваний

04.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Белорусские ученые разрабатывают биочип для диагностики онкозаболеваний, сообщил журналистам директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси Андрей Гончаров, передает корреспондент БЕЛТА.

«Что касается выявления опухолевых клеток, сейчас в процессе разработки биочип и устройство для считывания информации. Это что-то наподобие глюкометра», — сказал Андрей Гончаров. Он пояснил, что на небольшую пластинку нужно нанести каплю крови, а затем вставить ее в прибор, который проводит считывание результатов. Технология разрабатывается преимущественно для диагностики гемобластозов — злокачественных заболеваний крови.

Совместно с Витебским государственным медуниверситетом планируется выявить специфические микроРНК для диагностики онкозаболеваний. Такие микроРНК достаточно специфичны для ряда заболеваний — рака молочной железы, поджелудочной железы и др. Совсем недавно одна крупная транснациональная корпорация выпустила портативный прибор, который за нескольких часов позволяет провести диагностику 13 заболеваний. «Что-то подобное мы разрабатываем в Беларуси», — добавил директор института.

Белорусские ученые также разрабатывают метод выявления циркулирующих опухолевых клеток. «То есть в процессе опухолевого роста часть клеток, грубо говоря, отрывается от первичной опухоли и затем циркулирует с током крови, где оседает на внутренних органах и дает рост метастазам, то есть новым очагам болезни. Соответственно выявление в крови таких циркулирующих опухолевых клеток может являться одним из критериев диагностики рецидивов болезни», — отметил Андрей Гончаров.

«Выявляем и раковые стволовые клетки — это одна из разновидностей циркулирующих опухолевых клеток, которая характеризуются более агрессивным потенциалом к росту, — сказал директор института. — В этом году завершаются исследования, будем надеяться, что в итоге получим инструкцию по применению, утвержденную Минздравом, которая позволит этот метод широко внедрить».

Белорусские ученые разрабатывают биочип для диагностики онкозаболеваний

Источник: БЕЛТА

 
 
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Белорусские ученые разрабатывают биочип для диагностики онкозаболеваний, сообщил журналистам директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной...
 
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