Поздравление руководства района с Днем милиции

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Уважаемые сотрудники милиции и ветераны милицейской службы!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем милиции.

На вас возложена важная задача: стоять на страже законности и правопорядка, обеспечивать общественную безопасность, охранять граждан от любых преступных посягательств. Вы с честью выполняете свой служебный долг, проводите большую работу по предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений.

Выражаем вам, людям в форме, огромную благодарность за высокий профессионализм и самоотверженность, которые вы проявляете в своей повседневной работе, за внимание и сочувствие – ведь именно к вам обращаются люди за помощью в самые трудные минуты жизни.

День милиции – это праздник, который отмечают повсеместно не только ее сотрудники. Этот знаменательный день объединяет всех, кому дорога судьба страны, кто стоит на страже интересов государства, его безопасности, кто своим созидательным трудом укрепляет мощь и авторитет нашей Родины.

Сегодня звучат слова благодарности тем людям, которые напрямую не связаны с милицией, но имеют активную гражданскую позицию, участвуют в работе добровольных дружин, советов общественных пунктов охраны порядка.

Уважаемые сотрудники милиции, дорогие ветераны, ваша работа важна для всех и каждого. Пусть лучшей и главной оценкой вашего труда будет признательность и добрые слова жителей нашего района. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, большого счастья, успехов в вашей нелегкой службе, мира и добра в ваших семьях.

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

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