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В Бразилии изучили геном коронавируса местных пациентов и нашли отличия от образцов из Уханя

04.03.2020 10:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спустя всего два дня после первого подтвержденного случая коронавируса в крупнейшем бразильском городе Сан-Паулу исследователи из института Адольфо Латса, университета Сан-Паулу в Бразилии и Оксфордского университета в Великобритании представили полную последовательность генома вируса, который получил название SARS-CoV-2 и вызывает заболевание COVID-2019. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!


Изображение: NIAID

Отчет был опубликован 28 февраля на Virological.org, форуме для обсуждения и обмена данными, который используется вирусологами, эпидемиологами и специалистами общественного здравоохранения. Такая информация помогает понять, как вирус распространяется по всему миру, и полезна для разработки вакцин и диагностических тестов.

Отмечается, что новый коронавирус мутирует относительно мало, в среднем раз в месяц, поэтому «нет смысла секвенировать небольшие фрагменты». Чтобы понять, как вирус распространяется и развивается, ученые должны составить карту всего генома.

Известно, что заболевшие в Бразилии «привезли» вирус из Италии, однако итальянцы пока не знают о происхождении вспышки в Ломбардии, поскольку они не определили нулевого пациента и откуда тот приехал. Кроме того, итальянским специалистам еще предстоит упорядочить свои образцы.

Первый случай коронавируса в Сан-Паулу был зафиксирован 26 февраля. По словам исследователей, последовательность его генома очень похожа на образцы, секвенированные в Германии 28 января, и отличается от генома, секвенированного в Ухане, эпицентре эпидемии в Китае.

Исследователи из института Адольфо Латса также провели секвенирование всего генома коронавируса, выделенного у второго бразильского пациента с диагнозом COVID-19 29 февраля. И исследование показало различия между геномами вирусов, выделенных у первого и второго пациентов.

Второй геном больше похож на тот, что был секвенирован в Соединенном Королевстве, и оба отличаются от китайских последовательностей. Это свидетельствует о том, что внутренняя передача COVID-19 уже происходит в европейских странах, а не завозится из Китая.

Продолжающийся процесс мониторинга позволит ученым определить области вирусного генома, которые наименее мутируют, что является важным шагом в разработке вакцин и диагностических тестов.

 
 
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Данные свидетельствуют о том, что внутренняя передача COVID-19 уже происходит в европейских странах, а не завозится из Китая.
 
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