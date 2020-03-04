«Белнефтехим» продолжает переговоры с крупными поставщиками нефти из России

«Мы ни для кого не закрываем возможности по работе с Республикой Беларусь. Продолжаем плотно общаться и вести переговоры с большими компаниями. Но пока нет тех договоренностей, на которые рассчитываем. Параллельно и активно ведем работу по иным направлениям. Как по самому широкому российскому вектору, так и по внешнему периметру - поставкам иных сортов нефти», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова.

По его словам, предстоит и в дальнейшем эффективнее и плодотворнее продолжать работу по диверсификации поставок, контактов и внутри Российской Федерации, и с поставщиками из других стран.

«Планы грандиозные. Надеемся, что не подведем Президента, не подведем нашу отрасль».

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