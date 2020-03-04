«Бесплатно красила моделей перед съемками». Визажисты рассказали о начале карьеры

Источник материала: Tut.by

Людям, далеким от бьюти-сферы, кажется, что работать там очень просто, а начать карьеру визажиста может любой. На самом деле макияж — это сложный труд, которые требует специальных знаний и отточенных навыков. Вместе с Eveline Cosmetics мы встретились с тремя успешными визажистами и узнали, как они в условиях сильной конкуренции собрали клиентскую базу. А еще поговорили об индивидуальном подходе к макияжу и о минимуме, который должен быть в косметичке.

«Если у визажиста 1000 подписчиков, клиенты готовы платить по 25−30 долларов»

Иоанна Евтухович в визаже восемь лет. Раньше девушка жила и трудилась в Пинске, Гродно, Бресте, а несколько месяцев назад переехала в Минск. Здесь она работает в салоне и постепенно набирает клиентскую базу.



Иоанна Евтухович

— Я училась в гимназии и параллельно в художественной школе. В 11 классе решила поступать в медицинский университет на психиатра-нарколога. Из-за проблемной кожи краситься начала только на первом курсе. После второго, когда все самые сложные экзамены были позади, решила научиться делать макияж для себя. В итоге записалась на самые дешевые курсы в Гродно, — вспоминает Иоанна.

Спустя некоторое время девушка поняла, что хочет развиваться в этой сфере:

— Накопила 300 долларов и пошла уже на дорогой курс по макияжу. Прихожу, а мне говорят: «Дополнительно нужно приобрести кисти за 120 долларов». Удивилась, конечно, но обратного пути не было.

Девушка говорит, что сразу после окончания курсов необходимо купить стартовый бокс визажиста примерно за 500 долларов и начать формировать базу клиентов, иначе можно уйти в минус.

— Тогда в Гродно было много фотографов, которые предлагали бесплатно красить моделей для их съемок. Таким образом я собирала портфолио. Но первым серьезным клиентом стала мама невесты, которой было 73 года. Руки тряслись, макияж лег слоями, при этом не перекрыв возрастные изменения. Бабушка подбодрила: «Внученька, все добре». Возможно, после моего ухода она побежала умываться, — смеется Иоанна. — После этого случая я решила бросить визаж.





Но через пару месяцев к Иоанне пришла новая клиентка, которая вдохновила ее продолжать работу.

— Это была невеста, которая нашла меня через Инстаграм. На тот момент я закупилась в Минске минеральной косметикой, которая для Пинска была в новинку. Невесте понравился макияж и то, что он долго держался, — рассказывает визажист. — После этого были, конечно, и недовольные клиенты. В таких случаях я всегда уточняю, что не так, предлагаю исправить. Иногда девушки намеренно не объясняют и отказываются платить. Тогда предлагаю умыться и возвращаю деньги.

Сейчас Иоанна пытается собрать клиентскую базу в Минске с помощью Инстаграма:

— По большому счету у визажиста два пути продвижения: либо социальные сети, либо сарафанное радио. Сейчас цена макияжа зависит от количества подписчиков: если у специалиста 1000 фолловеров, то клиентка готова отдать 25−30 долларов, если 10 000 — в два раза больше.

Часто девушки смотрят на фотографии и хотят выглядеть, как модные блогеры.

— Три года назад выпускницы брали за пример Кайли Дженнер и Ким Кардашьян: они хотели жестко скульптурировать лицо. Однажды ко мне пришла пухленькая школьница с белоснежными волосами, тонкой кожей и показала вычурный «инста-макияж». После пробной версии я услышала: «Красиво, но мне некомфортно». Мы решили, что такой мейкап ей не подойдет, — вспоминает героиня.

Иногда работа требует смелых и быстрых решений. Так было, когда Иоанна приехала к клиентке и поняла, что забыла кисти:

— Девушке нужно было сделать вечерний макияж. Я спросила у нее: «Как относитесь к массажу?» Она ответила: «Люблю». И не заметила, как все средства я нанесла руками.





Сейчас визажист продвигает уникальный курс «Красота для себя», на котором совмещает два направления: макияж и психологию.

— Я решила, что могу использовать свои университетские знания в работе. Во время курса «Красота для себя» обучаю краситься и отвечать на вопросы: «Почему я не позволяю себе носить красную помаду? Почему в определенный день хочется сделать стрелки, а в следующий раз пойти вообще без макияжа?». Для этого использую методики, которые раскрывают разные стороны личности, — делится Иоанна.

По ее мнению, современная девушка может и сама научиться краситься по урокам из Ютуба. Главное, чтобы в косметичке был необходимый минимум: тушь, гель для бровей, помада ягодного оттенка, пудра, консилер, бьюти-блендер и уходовые средства, вариативно — тональный крем.

«Однажды пришлось делать макияж жениху с фингалом»

Свои первые курсы Кристина Войтеховская прошла семь лет назад. Вначале училась краситься для себя, а сейчас у девушки собственная студия.

— В детстве я не умела рисовать от слова «совсем». Даже когда в школе пыталась ярко краситься, мама говорила: «Кристина, это не твое». Но когда я начала работать в казино и встречаться с высокопоставленными людьми, поняла, что моему образу чего-то не хватает. Так я попала на недорогие курсы макияжа, которые не дали даже толковой базы. Но у меня уже тогда начали появляться заказы, — рассказывает Кристина.



Кристина Войтеховская

Девушка вспоминает: первое время она покупала очень много косметики.

— Но в какой-то момент муж сказал: «Либо остановись, либо начинай уже с этим нормально работать», — улыбается Кристина. — Первые клиенты приходили либо из социальных сетей, либо от знакомых. Тогда вечерний макияж у меня стоил всего 10 долларов, и я могла приехать в любую точку города.

Медленно, но верно девушка набирала базу клиентов. Через пару лет Кристина взяла несколько индивидуальных уроков у визажиста и прошла еще один курс, чтобы повысить стоимость своих услуг.

Сейчас Кристина часто делает свадебный макияж. Первый такой опыт хорошо ей запомнился.

— Невеста была требовательной: сама купила накладные ресницы на ленте и сказала мне их закрепить. А на курсах-то нас учили клеить ресницы только пучками! Но я справилась, девушка осталась довольна, — рассказывает наша героиня. — Свадьба — это вообще непредсказуемое мероприятие. Однажды приезжаю, а там жених с фингалом: парень весело отметил мальчишник. Пришлось делать макияж и ему.





Сейчас клиенты чаще всего приходят благодаря сарафанному радио.

— При этом Инстаграм все равно решает. Клиентам важно видеть не только работы визажиста, но и его личную жизнь. Понять, какому человеку ты доверишь свое лицо и праздничное настроение, — поясняет девушка. — Поэтому тем визажистам, которые только начинают свой путь, я советую закупиться недорогой косметикой, тренироваться на знакомых и выкладывать работы в соцсети. И только после этого идти на дорогостоящие курсы, чтобы получить базовые знания о строении лица, сочетаемости цветов и других важных вещах.

Из минусов профессии Кристина выделяет высокую конкуренцию.

— Честно говоря, я не знаю, как можно выжить, занимаясь исключительно мейкапом. В моей студии красоты можно сделать не только макияж, но и прическу, маникюр, педикюр и коррекцию бровей. У меня большие планы по развитию своего дела, — улыбается девушка.

«После первого занятия на курсах по макияжу я рыдала»

Наша следующая героиня Ольга Костюкова решила заняться макияжем после собственной свадьбы. Сейчас ее стаж — три года. Девушка делает макияж и прически для себя и на заказ, много экспериментирует с косметикой, публикует обзоры на уходовые и декоративные средства.

— В начале пути меня вдохновила работа визажиста, который сделал из меня будто другого человека, — вспоминает девушка. — Через несколько месяцев после свадьбы я начала искать курсы по макияжу в Инстаграме. Тогда столкнулась с двумя проблемами: цена (около 1000 долларов) и время занятий (в основном утро). На кого рассчитаны такие курсы? На неработающих девочек, у которых есть лишние деньги?



Ольга Костюкова

После долгих поисков Ольга все-таки нашла вечерние курсы по приемлемой цене.

— После первого занятия я рыдала. Мало того, что отдала 600 долларов только за обучение, так мастер еще и добавил: «Необходимо приобрести бокс с кистями, он стоит 300 долларов», — вспоминает девушка. — При этом нужно было потихоньку набирать клиентскую базу. Знакомые писали: «Оля, сделаешь макияж?». А я не могла просто потому, что не было нужной косметики. Один раз даже попросила у своего мастера дорогую палетку, чтобы поехать на заказ.

Сейчас мейкап для Ольги — это хобби. По будням она работает секретарем-референтом, а вот перед работой или в выходные делает девушек красивее:

— Все-таки важно иметь постоянный доход, потому что в визаже почти все средства уходят в оборот: на новые продукты и инструменты. Конечно, были мысли уйти полностью в эту сферу, но потом все-таки решила не рисковать.





Визажист говорит о том, что новичку нужно научиться не только создавать образ, но и быть эмпатичным.

— Когда клиентка садится в кресло, важно понять, на какую тему ей будет интересно пообщаться. Иногда лучше вообще помолчать. Одно дело — научиться красить и закупиться косметикой, другое — привлечь и удержать клиента, — отмечает Ольга. — Тяжелее всего работать с девушками, которые не красятся в повседневной жизни. Им сложно примерить на себя образ, поэтому такие клиенты часто запрашивают очень яркий макияж. А когда видят результат, удивляются: «Это точно то, что я хотела?». В таких случаях я поясняю, что можно исправить, чтобы макияж действительно украшал.

Мейкап для себя Ольга делает даже чаще, чем для клиентов.

— Меня удивляют визажисты, которые не красятся в повседневной жизни. Странно заниматься макияжем и при этом не любить косметику. Как тогда тестировать новые продукты? В моей косметичке всегда есть увлажняющее средство, тональный крем, бесцветная пудра, палетка для скульптурирования лица, средство для бровей, тушь, кисти, — делится визажист.