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Первый национальный канал радио вновь откроет «Маладыя таленты Беларусі»

04.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Первый национальный канал радио вновь откроет «Маладыя таленты Беларусі»

Первый национальный канал Белорусского радио готовится к приему заявок на участие в IX Республиканском творческом радиоконкурсе «Маладыя таленты Беларусі», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

«Традиционно в творческом состязании участвуют лауреаты республиканских и международных конкурсов, воспитанники столичных и региональных музыкальных школ и студий, средних специальных и высших музыкальных учебных заведений. В этом году конкурс имеет ряд особенностей. Подробности вскоре появятся в Telegram-канале Первого национального канала Белорусского радио», — сказали в пресс-службе.

За период проведения радиоконкурса в нем приняли участие около 2 тыс. юных дарований со всей страны. Лауреаты радиоконкурса неоднократно отмечались специальным фондом Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. В разные годы призерами конкурса становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Александр Миненок, Хелена Мерааи и другие теперь уже известные артисты.

 
 
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Первый национальный канал Белорусского радио готовится к приему заявок на участие в IX Республиканском творческом радиоконкурсе "Маладыя таленты...
 
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