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С Днем милиции!

04.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел Ивьевщины!
Примите искренние поздравления с 80-летием
со дня образования Ивьевского районного отдела внутренних дел и профессиональным
праздником!

В историю милицейской службы вписано немало героических страниц, и во все времена милиция выполняла свой долг с честью и достоинством. Менялось время, но для стражей порядка неизменным оставалось и остается главное - защищать права человека и служить людям.
От вашей работы во многом зависит социальная, политическая и экономическая ситуация в районе, спокойствие и уверенность граждан. Все это требует высокого напряжения, внутренней силы, воли и мужества.
Спасибо вам за большую профилактическую работу, за оперативность и четкость, за обеспечение правопорядка в районе. Уверены, что при решении поставленных задач вы и впредь будете образцом порядочности и принципиальности.
Отдельные слова благодарности выражаем ветеранам службы. На вашем примере доблести и стойкости сегодня воспитывается новое поколение защитников правопорядка.
Пусть же в ваших милицейских буднях будет поменьше происшествий, а поддержка, душевное тепло и забота родных и близких помогают выдерживать все сложности службы.
Желаем крепкого здоровья, выдержки, смелости и удачи, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Ивьевщины!Примите искренние поздравления с 80-летием со дня образования Ивьевского...
 
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