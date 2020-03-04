С Днем милиции!

Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые сотрудники и ветераны

органов внутренних дел Ивьевщины!

Примите искренние поздравления с 80-летием

со дня образования Ивьевского районного отдела внутренних дел и профессиональным

праздником!

В историю милицейской службы вписано немало героических страниц, и во все времена милиция выполняла свой долг с честью и достоинством. Менялось время, но для стражей порядка неизменным оставалось и остается главное - защищать права человека и служить людям.

От вашей работы во многом зависит социальная, политическая и экономическая ситуация в районе, спокойствие и уверенность граждан. Все это требует высокого напряжения, внутренней силы, воли и мужества.

Спасибо вам за большую профилактическую работу, за оперативность и четкость, за обеспечение правопорядка в районе. Уверены, что при решении поставленных задач вы и впредь будете образцом порядочности и принципиальности.

Отдельные слова благодарности выражаем ветеранам службы. На вашем примере доблести и стойкости сегодня воспитывается новое поколение защитников правопорядка.

Пусть же в ваших милицейских буднях будет поменьше происшествий, а поддержка, душевное тепло и забота родных и близких помогают выдерживать все сложности службы.

Желаем крепкого здоровья, выдержки, смелости и удачи, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.