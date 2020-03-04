Минчане потребовали снести «Табакерку»: вот к чему это привело

Источник материала: KYKY

Еще одна петиция с почти 300 подписями против «Табакерки» дошла до городских властей. В обращении люди требовали снести ларек, который стоит рядом с 47-м домом по улице Каховская. Рассказываем, какой ответ прислали чиновники.

А что говорилось в обращении?

Авторы писали, что «Табакерка», во-первых, вызывает у местных жителей вопросы как эстетического, так и юридического характера. Кроме того, киоск опасен для участников дорожного движения, и вот почему:

он ограничивает обзорность тем, кто едет на электросамокатах, моноколесах, велосипедах и так далее. Из-за этого риск столкнуться с другими людьми растет;

если у «Табакерки» соберется очередь, то она перекроет весь тротуар. Это вызовет помехи для движения;

ларек поставили недалеко от парковки для машин, возле выезда с придомовой территории (прямо на перекрестке). Киоск создает так называемую «слепую» зону для водителей и пешеходов.

Напоследок авторы петиции добавили, что никто не понимает, зачем нужна «Табакерка» у магазина, где еще и до ее появления продавали сигареты. 17 декабря электронное обращение ушло в Администрацию центрального района Минска, и вот на днях оттуда ответили.

А что власти? Ну-ка!

Ответ подписал замглавы администрации Денис Жибуль. Минчанам напомнили, что «Табакерка» – собственность компании «Энерго-Оил» [контролируется бизнесменом Алексеем Олексиным]. А она получила добро от Комитета градостроительства и архитектуры. Более того, на Каховской ларек стоит по разрешению Мингорисполкома. Поэтому, посчитали чиновники, никаких норм табачный киоск не нарушает.



