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Минчане потребовали снести «Табакерку»: вот к чему это привело
Источник материала: KYKY>
Еще одна петиция с почти 300 подписями против «Табакерки»
А что говорилось в обращении?
Авторы писали, что «Табакерка», во-первых, вызывает у местных жителей вопросы как эстетического, так и юридического характера. Кроме того, киоск опасен для участников дорожного движения, и вот почему:
Напоследок авторы петиции добавили, что никто не понимает, зачем нужна «Табакерка» у магазина, где еще и до ее появления продавали сигареты. 17 декабря электронное обращение ушло в Администрацию центрального района Минска, и вот на днях оттуда ответили.
А что власти? Ну-ка!
Ответ подписал замглавы администрации Денис Жибуль. Минчанам напомнили, что «Табакерка» – собственность компании «Энерго-Оил» [контролируется бизнесменом Алексеем Олексиным]. А она получила добро от Комитета градостроительства и архитектуры. Более того, на Каховской ларек стоит по разрешению Мингорисполкома. Поэтому, посчитали чиновники, никаких норм табачный киоск не нарушает.
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Еще одна петиция с почти 300 подписями против «Табакерки» дошла до городских властей. В обращении люди требовали снести ларек, который стоит рядом с 47-м домом по...
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