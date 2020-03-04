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Минская больница не будет возвращать деньги, пожертвованные айтишниками. На что пойдут средства

04.03.2020 11:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера мы рассказывали, что IT-компания Andersen решила поддержать врачей, которые работают в УЗ «Городская инфекционная клиническая больница», и перевела на их счет 22 тысячи рублей в качестве безвозмездной спонсорской помощи. Сегодня стало известно, что больница и компания заключили договор, согласно которому средства могут быть использованы для закупки необходимых предметов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В посте на странице компании в Facebook говорилось, что минские врачи вынуждены работать больше из-за первых зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси. Поэтому айтишники решили «поддержать наших врачей» и перевели им 22 тысячи белорусских рублей, что равно примерно 10 тысячам долларов, а также призвали других сотрудников IT-сферы тоже сделать добровольные пожертвования.

— Мы хотим дать им возможность заказать в отделение хотя бы пиццу с колой, а не довольствоваться привычной манкой и чаем, как это, должно быть, у них принято. Это простое внимание, которое всегда приятно! Мы понимаем, что сейчас, с риском для собственного здоровья, они работают не покладая рук! — говорится в сообщении.

Вчера, 3 марта, dev.by сообщил, что 22 тысячи рублей, которые компания Andersen безвозмездно перевела на счет городской клинической инфекционной больницы, могут вернуться обратно, так как, чтобы использовать переведенные средства, нужно заключить договор.

Однако сегодня и представители IT-компании, и УЗ «Городская инфекционная клиническая больница» подтвердили, что договор уже заключен. В юридическом отделе больницы 42.TUT.BY озвучили цели, на которые пойдут средства — это приобретение защитной одежды для медицинского персонала, дезинфектантов, шприцевых дозаторов, дезинфекционных ковриков, респираторов, масок, перчаток и тест-систем для определения РНК коронавируса.

Так что если вы тоже хотите пожертвовать какой-нибудь белорусской больнице средства, вначале обратитесь в юридический отдел и заключите договор.

 
 
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Сегодня стало известно, что больница и компания заключили договор, согласно которому средства могут быть использованы для закупки необходимых предметов.
 
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