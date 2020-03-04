По итогам работы за 2019 год у Быховского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» почетное второе место

Источник материала: Маяк Преднепровья

В копилке этого предприятия – множество медалей, грамот и дипломов. А на днях появится еще одна заслуженная награда. По итогам работы за 2019 год среди организаций промышленности у Быховского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» почетное второе место.





Подготовка сырья, выбор дозировки ингредиентов, замешивание теста, брожение… Все это технологические процессы, связанные с производством хлеба. Этими и другими тонкостями выпечки ароматной и вкусной продукции в совершенстве владеет коллектив названного предприятия, который возглавляет Юрий Демидов.

С 20.00 до 8.00. В эти двенадцать часов в Быховском филиале по-настоящему жарко – именно ночью работает цех, где производится продукция. Так что на прилавки магазинов быховский хлеб поступает с пылу с жару.

Более 15 видов хлебов и 25 видов булочных изделий изготавливает завод. Славгород, Рогачев, Белыничи, Корма, Могилев – даже в этих городах быховская продукция нашла своего покупателя.

Доступная цена и высокое качество. Именно на эти два критерия должно быть ориентировано производство, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке. Нужно отдать должное нашему заводу: цены на массовые сорта хлебобулочных изделий – формовой хлеб, более известный как «кирпичик», и батон – производитель не увеличивал уже около полугода.

Радует и качество выпускаемой продукции. Все дело в том, что специалисты филиала делают ставку на экологически чистое и полезное для здоровья производство.

-Быховский хлеб – исключительно натуральный продукт, — авторитетно заявляет Юрий Михайлович. – В нем нет никаких добавок и химических разрыхлителей. Мука, вода, дрожжи, закваска, соль – только из этих ингредиентов состоит формовой хлеб.

Кстати, сами технологии производства массового сорта хлеба не претерпели изменений за годы существования завода. Здесь все еще используется, так называемая, «ленинградская» схема закваски. А это уже традиции, проверенные временем.

Многое зависит от сырья. Именно поэтому его проверке уделяется пристальное внимание. Производственная лаборатория, работающая на заводе, тщательно следит за его качеством и, конечно, не упускает из виду уже готовый продукт.

В сентябре минувшего года предприятие возобновило производство кондитерских изделий. Сегодня ассортимент этой продукции достаточно широк. Здесь производят около 10 видов кондитерских изделий. Причем объемы сладкого производства постепенно наращиваются – Быховский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» выпускает уже около тонны этой продукции в месяц.

Бисквиты, коврижки, кексы, щербеты, рулеты – их вкусовые качества уже оценили не только в Быховском районе, но и за его пределами. Могилевские потребители также имеют возможность полакомиться продукцией нашего завода.

А теперь о «не съедобном», но не менее важном. В Быховском филиале ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» успешно налажено производство гофротары. Упаковка из картона изготавливается для головного предприятия и его филиалов. Это еще один из источников дохода для быховского предприятия. Выпуск гофротары занимает около 30% от общего объема производства.

Сегодня Быховский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» включает в себя 62 человека. Юрий Михайлович подчеркивает: коллектив на предприятии слаженный и надежный. Здесь много тех, чей опыт на производстве просто незаменим. Речь о заквасчике Светлане Зайцевой, слесаре-ремонтнике Николае Алферове, приемщике-сдатчике пищевой продукции Елене Негодяевой, мастере смены Валентине Харитоновой. Десятки лет они остаются верны родному предприятию.

«Бывалые» коллеги успешно передают знания молодому поколению. А те, в свою очередь, активно и положительно проявляют себя в работе. В филиале гордятся молодыми, но перспективными кадрами: водителем автомобиля Максимом Лапутиным, пекарем Снежаной Савченко, формовщиком теста Еленой Шиловой.

— Производство – это своего рода цепочка, прочность которой зависит от всех звеньев, — говорит руководитель. – Каждый на своем месте отвечает за качество продукции. На производстве от всех специалистов зависит, каким попадет хлеб на стол к потребителю. Одни занимаются формовкой, другие выпекают, третьи упаковывают, четвертые разрабатывают маршруты доставок готовой продукции, и так далее.

Прошедшее тщательную проверку сырье, строгое соблюдение технологий, целеустремленность и профессионализм коллектива. Вот профессиональный рецепт тех, кто стоит за производством вкусного и полезного быховского хлеба.

Алеся ЦАРЕВА.