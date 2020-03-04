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Беларусы уходят в онлайн: резко выросли заказы на доставку продуктов на дом
Источник материала: Партизан
Крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси "Евроторг" констатировал скачкообразный рост онлайн-заказов на доставку продуктов на дом из-за опасений белорусов, связанных с угрозой распространения коронавируса.
"За последние несколько дней количество заказов в онлайн-гипермаркете "Е-доставка" выросло на 30%. Такого всплеска не было даже в канун новогодних праздников.
Вероятно, это связано с появлением в Беларуси случаев заболевания коронавирусом: многие жители страны сейчас стараются избегать посещения мест с большим скоплением людей", - прокомментировал агентству "
Напомним,
Ранее сообщалось также об ажиотажном спросе со стороны населения на защитные медицинские маски и респираторы для строительных работ.
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Крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси "Евроторг" констатировал скачкообразный рост онлайн-заказов на доставку продуктов на дом из-за опасений...
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