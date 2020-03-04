Разработка дубровенских школьников стала победителем в финале конкурса «100 идей для Беларуси»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Церемония награждения победителей республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в конференц-центре отеля Marriott в Минске

В номинации «Энергетика, в том числе атомная энергетика и энергоэффективность» отмечены проекты: «Автоматическая линия перекачки остаточной энергии из отработанных батареек в энергоемкий аккумулятор» учащегося 11-го класса средней школы №1 Дубровно Андрея Черноморцева (руководитель учитель физики средней школы №1 г.Дубровно А.И.Штуро), «Система жизнеобеспечения инновационного жилого дома на основе использования электроэнергии и вторичных энергоресурсов» научного сотрудника Института энергетики НАН Беларуси Сергея Александровича.

Победителям вручены дипломы, экостатуэтки и ценные подарки от партнеров проекта.

Организаторами «100 идей для Беларуси» являются БРСМ, Министерство образования, ГКНТ. Финал проводится при поддержке партнеров — IT-академии Образовательного центра программирования и высоких технологий, ООО «ИнКата», Ассоциации «БелБренд», ООО «АСБ-Лизинг». В девятом сезоне конкурса принимали участие более 500 юношей и девушек в возрасте от 14 до 31 года, а также молодые ученые до 35 лет. Состоялось 47 отборочных туров: зональных, областных, минский городской, а также Национальной академии наук Беларуси.-