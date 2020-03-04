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Разработка дубровенских школьников стала победителем в финале конкурса «100 идей для Беларуси»

04.03.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Разработка дубровенских школьников стала победителем в финале конкурса «100 идей для Беларуси»

Церемония награждения победителей республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в конференц-центре отеля Marriott в Минске
В номинации «Энергетика, в том числе атомная энергетика и энергоэффективность» отмечены проекты: «Автоматическая линия перекачки остаточной энергии из отработанных батареек в энергоемкий аккумулятор» учащегося 11-го класса средней школы №1 Дубровно Андрея Черноморцева (руководитель учитель физики средней школы №1 г.Дубровно А.И.Штуро), «Система жизнеобеспечения инновационного жилого дома на основе использования электроэнергии и вторичных энергоресурсов» научного сотрудника Института энергетики НАН Беларуси Сергея Александровича.
Победителям вручены дипломы, экостатуэтки и ценные подарки от партнеров проекта.
Организаторами «100 идей для Беларуси» являются БРСМ, Министерство образования, ГКНТ. Финал проводится при поддержке партнеров — IT-академии Образовательного центра программирования и высоких технологий, ООО «ИнКата», Ассоциации «БелБренд», ООО «АСБ-Лизинг». В девятом сезоне конкурса принимали участие более 500 юношей и девушек в возрасте от 14 до 31 года, а также молодые ученые до 35 лет. Состоялось 47 отборочных туров: зональных, областных, минский городской, а также Национальной академии наук Беларуси.-

 
Теги: Минск
 
 
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Церемония награждения победителей республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в конференц-центре отеля Marriott в Минске В номинации «Энергетика, в
 
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