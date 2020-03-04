Первое в районе отделение почтовой связи с новыми современными формами обслуживания появилось на Кобринщине

Источник материала: Кобринский вестник

Теперь жители агрогородка Новосёлки, придя на почту, чтобы оформить подписку, получить или отправить электронный перевод, письмо, посылку, оплатить коммунальные платежи, смогут приобрести товары первой необходимости в расширенном ассортименте методом самообслуживания.



Юлия Жук с посетителями. Фото автора

В светлом уютном зале отделения почтовой связи вдоль стен разместились новые современные стеллажи с товарами. В ассортименте бакалея, бытовая химия, парфюмерия, канцтовары, чулочно-носочные изделия, постельные принадлежности и многое другое. Перечень товаров довольно широк и рассчитан на любой вкус и кошелёк. Домохозяйки найдут здесь привлекательную кухонную утварь, огородников заинтересуют свежие семена, маленьким клиентам придутся по душе игрушки и наборы для творчества, сладкоежек привлекут разнообразные лакомства. Клиентам, которые строго ведут финансовый учет и рассчитывают бюджет, стоит обратить внимание на витрину «Выгодные предложения», где представлены акционные товары. Для сохранности и безопасности продукции и личных вещей посетителей торговый зал оборудован системой видеонаблюдения. Оставить свои личные вещи клиенты могут в камерах хранения.

Расширенная торговля не отвлекает почту от основной деятельности: прием и выдача почтовых отправлений, оформление подписки, реализация маркированной и немаркированной продукции, печатных СМИ, прием всех видов платежей — эти и другие почтовые и непрофильные услуги здесь оказываются на самом высоком уровне. Посетители дают высокую оценку работе начальника Новосёлковского отделения почтовой связи Юлии Жук, которая охотно откликается на просьбы и помогает определиться с выбором нужной услуги и товара.

Создание комфортных условий для жизни и работы на селе – на это нацеливает глава государства все социальные институты. «Почта-маркет» в Новосёлках стала третьим объектом в Брестской области, где осуществляется обслуживание клиентов в новом формате. Это современное решение как для предприятия так и для клиентов в условиях динамично меняющегося мира.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.