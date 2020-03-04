BMW представила новый логотип

Источник материала: Tut.by

Компания BMW представила свой новый двухмерный логотип — первой моделью с новой фирменной эмблемой стал концепт-кар i4. Об этом сообщается на сайте компании.





На новой эмблеме BMW изменен шрифт, также она лишилась черной заливки внешнего круга, сохранив при этом синие и белые сектора в центре. В компании заявили, что этот логотип должен привлечь внимание молодежи, которая живет в мире цифровых технологий.

— BMW становится брендом отношений, а новый логотип должен символизировать открытость и ясность, — отметил старший вице-президент компании Йенс Тимер.

До этого эмблема меняла свой дизайн в 1997 году. Первым автомобилем, который получил новый логотип, стал концепт-кар i4.

Напомним, в прошлом году новую эмблему представил Volkswagen . Логотип выполнен в двухмерном дизайне, сохранены только основные элементы — как отмечали в Volkswagen, он современнее, понятнее и проще прежнего трехмерного логотипа, выполненного в белом и синем цветах.