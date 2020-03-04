|
BMW представила новый логотип
Источник материала: Tut.by
Компания BMW представила свой новый двухмерный логотип — первой моделью с новой фирменной эмблемой стал концепт-кар i4. Об этом
На новой эмблеме BMW изменен шрифт, также она лишилась черной заливки внешнего круга, сохранив при этом синие и белые сектора в центре. В компании заявили, что этот логотип должен привлечь внимание молодежи, которая живет в мире цифровых технологий.
— BMW становится брендом отношений, а новый логотип должен символизировать открытость и ясность, — отметил старший вице-президент компании Йенс Тимер.
До этого эмблема меняла свой дизайн в 1997 году. Первым автомобилем, который получил новый логотип, стал концепт-кар i4.
Напомним, в прошлом году новую
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До этого эмблема меняла свой дизайн в 1997 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)