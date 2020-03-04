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BMW представила новый логотип

04.03.2020 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания BMW представила свой новый двухмерный логотип — первой моделью с новой фирменной эмблемой стал концепт-кар i4. Об этом сообщается на сайте компании.


На новой эмблеме BMW изменен шрифт, также она лишилась черной заливки внешнего круга, сохранив при этом синие и белые сектора в центре. В компании заявили, что этот логотип должен привлечь внимание молодежи, которая живет в мире цифровых технологий.

— BMW становится брендом отношений, а новый логотип должен символизировать открытость и ясность, — отметил старший вице-президент компании Йенс Тимер.

До этого эмблема меняла свой дизайн в 1997 году. Первым автомобилем, который получил новый логотип, стал концепт-кар i4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от BMW (@bmw) 2 Мар 2020 в 11:30 PST

Напомним, в прошлом году новую эмблему представил Volkswagen. Логотип выполнен в двухмерном дизайне, сохранены только основные элементы — как отмечали в Volkswagen, он современнее, понятнее и проще прежнего трехмерного логотипа, выполненного в белом и синем цветах.

 
 
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До этого эмблема меняла свой дизайн в 1997 году.
 
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