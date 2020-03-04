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БГУ пересмотрел подходы к формированию цены за обучение
04.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
При этом на некоторых специальностях с учетом нового подхода отмечается незначительный рост стоимости. «Например, на специальностях «правоведение», «экономическое право», «международное право» изначально стоимость равнялась Br4570, при изменении цена составила Br4601. На специальности «журналистика» первоначально было Br4180, при изменении до 10% сумма равняется Br4257″, — отметили в вузе.
Также в этом году принято решение предоставления студентам рассрочки на доплату сроком на три месяца.
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> В БГУ пересмотрены подходы к формированию цены за обучение, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза. «Речь идет не о снижении стоимости обучения, а...
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