БГУ пересмотрел подходы к формированию цены за обучение

Источник материала: Полесская правда



В БГУ пересмотрены подходы к формированию цены за обучение, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

«Речь идет не о снижении стоимости обучения, а пересмотре подхода к формированию цены за обучение на текущий учебный год и в целом ценовой политики на ближайшие 3-5 лет с учетом конкурентности профильных вузов и мировых тенденций в системе высшего образования, — сказали в пресс-службе. — Принято решение отказаться от дифференцированного подхода к формированию стоимости за обучение и выровнять изменения стоимости на 10% для всех специальностей БГУ, избегая диапазона от 8 до 15%».

При этом на некоторых специальностях с учетом нового подхода отмечается незначительный рост стоимости. «Например, на специальностях «правоведение», «экономическое право», «международное право» изначально стоимость равнялась Br4570, при изменении цена составила Br4601. На специальности «журналистика» первоначально было Br4180, при изменении до 10% сумма равняется Br4257″, — отметили в вузе.

Также в этом году принято решение предоставления студентам рассрочки на доплату сроком на три месяца.

По информации БелТА