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12 млрд долларов на борьбу с коронавирусом выделит Всемирный банк

04.03.2020 11:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Всемирный банк выделит на борьбу с коронавирусом 12 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это лишь первоначальный взнос.

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12 млрд долларов на борьбу с коронавирусом выделит Всемирный банк

Организация поможет развивающимся странам укрепить систему здравоохранения, улучшить доступ к медицинским услугам и усилить эпиднадзор за болезнью. Финансирование будет предоставляться через входящие во Всемирный банк организации.

COVID-19 продолжает распространяться. ВОЗ зарегистрировала за прошедшие сутки 1922 новых случаев заражения.

12 млрд долларов на борьбу с коронавирусом выделит Всемирный банк

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Новости мира. Всемирный банк выделит на борьбу с коронавирусом 12 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это лишь первоначальный взнос....
 
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