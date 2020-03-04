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12 млрд долларов на борьбу с коронавирусом выделит Всемирный банк
Источник материала: СТВ
Новости мира. Всемирный банк выделит на борьбу с коронавирусом 12 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это лишь первоначальный взнос.
Организация поможет развивающимся странам укрепить систему здравоохранения, улучшить доступ к медицинским услугам и усилить эпиднадзор за болезнью. Финансирование будет предоставляться через входящие во Всемирный банк организации.
COVID-19 продолжает распространяться. ВОЗ зарегистрировала за прошедшие сутки 1922 новых случаев заражения.
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Новости мира. Всемирный банк выделит на борьбу с коронавирусом 12 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это лишь первоначальный взнос....
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