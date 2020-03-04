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У коронавируса выделили два подтипа. Один из них заразнее другого

04.03.2020 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайские исследователи обнаружили два подтипа коронавируса нового типа, один из которых заразнее другого. Об этом пишет газета «Бэйцзин жибао» со ссылкой на Академию наук Китая. Об этом пишет ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Исследователи изучили 103 образца коронавируса нового типа и обнаружили, что за последнее время в нем появились уже 149 мутаций. Также вирус развился в два подтипа — типа S и L. Эти подтипы ученые нашли в 101 образце, из них 30% относятся к S-типу, 70% — к L-типу. Специалисты отмечают, что второй более заразен, чем первый.

Коронавирус типа S в большей мере соответствует вирусу обнаруженному у летучих мышей. Ученые пришли к выводу, что этот тип представляет собой более «старую» версию коронавируса. Тип L был распространен в Ухане на раннем этапе вспышки коронавируса, но после первой недели января он стал встречаться гораздо реже.

Напомним: подтвержденных случаев коронавируса в мире уже свыше 90 тысяч, в том числе — в соседних Украине, Литве и Польше. В Беларуси на момент публикации материала — Минске, два — в Витебской области">шесть случаев коронавируса. Четыре — в Минске, два — в Витебской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Исследователи изучили 103 образца коронавируса нового типа и обнаружили, что за последнее время в нем появились уже 149 мутаций.
 
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