У коронавируса выделили два подтипа. Один из них заразнее другого

Источник материала: Tut.by

Китайские исследователи обнаружили два подтипа коронавируса нового типа, один из которых заразнее другого. Об этом пишет газета «Бэйцзин жибао» со ссылкой на Академию наук Китая. Об этом пишет ТАСС.



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Исследователи изучили 103 образца коронавируса нового типа и обнаружили, что за последнее время в нем появились уже 149 мутаций. Также вирус развился в два подтипа — типа S и L. Эти подтипы ученые нашли в 101 образце, из них 30% относятся к S-типу, 70% — к L-типу. Специалисты отмечают, что второй более заразен, чем первый.

Коронавирус типа S в большей мере соответствует вирусу обнаруженному у летучих мышей. Ученые пришли к выводу, что этот тип представляет собой более «старую» версию коронавируса. Тип L был распространен в Ухане на раннем этапе вспышки коронавируса, но после первой недели января он стал встречаться гораздо реже.

Напомним: подтвержденных случаев коронавируса в мире уже свыше 90 тысяч, в том числе — в соседних Украине, Литве и Польше. В Беларуси на момент публикации материала — Минске, два — в Витебской области">шесть случаев коронавируса. Четыре — в Минске, два — в Витебской области.