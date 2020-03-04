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Что связывает Беларусь с Арабскими Эмиратами и Украиной?
Источник материала: Партизан
Прямо сейчас в столичном аэропорту совершил посадку
Самолет вернулся из ОАЭ весьма интересным маршрутом — вчера днём он приземлился в Киеве. Из Украины борт вылетел только сегодня днём.
Судя по тому, что Лукашенко-старший за это время успел появиться на публике и даже провести совещание по нефти, рискнём предположить, что на борту находился его старший сын Виктор. Который, напомним, фактически курирует все спецслужбы Беларуси.
Вопрос остаётся один. Интересно, что связывает ОАЭ, Украину и Беларусь?, пишет телеграм-канал Nexta Lite
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Прямо сейчас в столичном аэропорту совершил посадку самолёт семьи Лукашенко
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