ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названы пинчане, удостоившиеся почетного звания «Человеком года-2019»

04.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> В минувшую пятницу в городском Доме культуры состоялось заседание актива хозяйственных кадров города, на которое были приглашены руководители промышленных предприятий, транспорта, связи, строительства, торговли, учреждений медицины, образования и культуры, правоохранительных органов, городских служб, отделов и управлений исполкома, представители бизнеса, руководители общественных и профсоюзных организаций, представители средств массовой информации, депутаты всех уровней. В работе приняли участие член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Ирина Сачковская, председатель райисполкома Игорь Брилевич, председатель городского Совета депутатов Леонтий Лемешевский.




На повестку дня был вынесен единственный вопрос: «Об итогах работы хозяйственного комплекса города в 2019 году и задачах на 2020 год». Разговор состоялся очень серьезный. Подробнее об этом читайте в следующем выпуске «ПВ».

Традиционно на заседании назвали имена людей, которым присудили почетное звание «Человек года», а также коллективы, которые занесены на Доску почета города. С юбилеем поздравили директора средней школы № 16 Геннадия Васильевича Тарелкина. За личный вклад в развитие общественного объединения, проявленные инициативность и ответственность при выполнении уставных задач Почетной грамотой РОО «Белая Русь» награжден председатель Пинской городской организации ОО «Белая Русь» Виктор Павлович Бруцкий.

Кто стал «Человеком года-2019»?

Почетного звания «Человек года-2019» удостоены: в области промышленности, экономики и финансов - директор ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» Василий Михайлович НЕВАР;

в области строительства, транспорта и связи - главный инженер РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» Николай Михайлович ПИНЧУК;




в жилищно-коммунальной сфере, окружающей среде и благоустройстве - начальник участка зеленого строительства КУПП «ЖКХ» г. Пинска Евгений Михайлович РОШКА;




в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания - директор ОАО «Школьник» Алена Михайловна КОВШ;




в области малого и среднего предпринимательства - директор ООО «Металлпромсервис» Павел Данилович КАРЛЮК;




в области образования и науки - директор ГУО «Средняя школа № 3 г.Пинска» Елена Николаевна ЛОБАЧЕВСКАЯ;




в области культуры, искусства и духовного возрождения - директор ГУК «Пинский городской центр культуры и творчества» Сергей Владимирович МАТУЗКО;




в области физической культуры, спорта и туризма - чемпион мира К-2 в гонке на 500 м. на байдарке-двойке Дмитрий Викторович НАТЫНЧИК;

в сфере социальной помощи и благотворительности - руководитель социального отдела Пинской епархии Белорусской православной церкви Сергей Леонтьевич ПЛОТНИЦКИЙ;




в сфере законности, правопорядка и защиты Отечества - начальник Пинского пограничного отряда Андрей Викторович ВОЛКОВ.




Подготовила Наталья КИРКОВЕЦ
Фото Анны ВЕРЕНИЧ
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшую пятницу в городском Доме культуры состоялось заседание актива хозяйственных кадров города, на которое были приглашены руководители промышленных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль девальвировался к евро до нового рекорда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика