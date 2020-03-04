Названы пинчане, удостоившиеся почетного звания «Человеком года-2019»

Источник материала: Пинский Вестник

В минувшую пятницу в городском Доме культуры состоялось заседание

актива хозяйственных кадров города, на которое были приглашены руководители промышленных предприятий, транспорта, связи, строительства, торговли, учреждений медицины, образования и культуры, правоохранительных органов, городских служб, отделов и управлений исполкома, представители бизнеса, руководители общественных и профсоюзных организаций, представители средств массовой информации, депутаты всех уровней. В работе приняли участие член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Ирина Сачковская, председатель райисполкома Игорь Брилевич, председатель городского Совета депутатов Леонтий Лемешевский.







На повестку дня был вынесен единственный вопрос: «Об итогах работы хозяйственного комплекса города в 2019 году и задачах на 2020 год». Разговор состоялся очень серьезный. Подробнее об этом читайте в следующем выпуске «ПВ».



Традиционно на заседании назвали имена людей, которым присудили почетное звание «Человек года», а также коллективы, которые занесены на Доску почета города. С юбилеем поздравили директора средней школы № 16 Геннадия Васильевича Тарелкина. За личный вклад в развитие общественного объединения, проявленные инициативность и ответственность при выполнении уставных задач Почетной грамотой РОО «Белая Русь» награжден председатель Пинской городской организации ОО «Белая Русь» Виктор Павлович Бруцкий.

Кто стал «Человеком года-2019»?

Почетного звания «Человек года-2019» удостоены: в области промышленности, экономики и финансов - директор ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» Василий Михайлович НЕВАР;



в области строительства, транспорта и связи - главный инженер РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» Николай Михайлович ПИНЧУК;







в жилищно-коммунальной сфере, окружающей среде и благоустройстве - начальник участка зеленого строительства КУПП «ЖКХ» г. Пинска Евгений Михайлович РОШКА;







в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания - директор ОАО «Школьник» Алена Михайловна КОВШ;







в области малого и среднего предпринимательства - директор ООО «Металлпромсервис» Павел Данилович КАРЛЮК;







в области образования и науки - директор ГУО «Средняя школа № 3 г.Пинска» Елена Николаевна ЛОБАЧЕВСКАЯ;







в области культуры, искусства и духовного возрождения - директор ГУК «Пинский городской центр культуры и творчества» Сергей Владимирович МАТУЗКО;







в области физической культуры, спорта и туризма - чемпион мира К-2 в гонке на 500 м. на байдарке-двойке Дмитрий Викторович НАТЫНЧИК;



в сфере социальной помощи и благотворительности - руководитель социального отдела Пинской епархии Белорусской православной церкви Сергей Леонтьевич ПЛОТНИЦКИЙ;







в сфере законности, правопорядка и защиты Отечества - начальник Пинского пограничного отряда Андрей Викторович ВОЛКОВ.



Подготовила Наталья КИРКОВЕЦ

Фото Анны ВЕРЕНИЧ